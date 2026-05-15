4 самых вредных продукта для здоровья почек, по словам диетологов

Около 14% взрослого населения страдает хроническими проблемами с почками, однако подавляющее большинство узнает о своем диагнозе слишком поздно из-за отсутствия ранних симптомов. Главной причиной такого скрытого удара по организму становятся наши ежедневные пищевые привычки, сообщает Eatingwell.

По словам специалистов, этот парный орган работает как главный очистительный фильтр нашего тела, который каждую минуту перекачивает около половины стакана крови. Однако регулярное употребление популярной пищи заставляет его работать на пределе истощения.

Врачи выделили четыре основные категории продуктов, которые наносят наибольший вред.

1. Переработанное мясо

Колбасные изделия, бекон, сосиски, хот-доги, салями и разнообразные мясные деликатесы возглавляют список самых вредных продуктов. Даже обычная деликатесная индейка, которую большинство покупателей считает диетическим и полезным выбором, содержит в себе огромное количество скрытой соли. Всего в одной небольшой порции такого мяса сосредоточено около двадцати процентов от всей допустимой суточной нормы натрия для взрослого человека.

Чрезмерное содержание соли заставляет почки работать в круглосуточном сверхурочном режиме, чтобы отфильтровать излишки жидкости. Как говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Nutrients, именно готовые мясные изделия являются основным источником лишней соли в нашем рационе, а вовсе не домашняя солонка. Такая пища стремительно повышает артериальное давление и становится главным триггером появления песка и камней.

2. Готовые упакованные продукты и полуфабрикаты

Разнообразные магазинные полуфабрикаты, консервированные супы, готовые соусы и быстрые обеды существенно экономят время на кухне, но в то же время наносят серьезный удар по мочевыделительной системе. Производители щедро добавляют натрий в такие товары для продления срока их хранения, из-за чего соль накапливается в организме незаметно для человека.

По данным Национального института диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек, полноценная работа этого органа критически важна для баланса жидкости и электролитов во всем теле, а фасованные продукты нарушают этот баланс.

Медики призывают внимательно читать этикетки в супермаркетах и выбирать только те товары, где содержание соли минимально или вообще отсутствует.

3. Напитки с высоким содержанием сахара

Уровень гидратации имеет огромное значение для очищения организма, однако далеко не все популярные напитки являются безопасными. Обычная газированная вода, сладкий холодный чай в бутылках, магазинные лимонады и искусственные пунши подлежат строгому ограничению, поскольку они провоцируют необратимые изменения в тканях органов.

Как отмечается в масштабном исследовании базы данных UK Biobank, регулярное употребление сладких газированных напитков (более одного стакана в день) приводит к стремительному развитию почечных заболеваний. Специалисты советуют заменить вредную сладкую воду на чистую минералку, несладкий кофе или травяной чай.

4. Соленые закуски и перекусы

Картофельные чипсы, сухарики, крендели, соленые орешки и вяленое мясо мгновенно превышают безопасный дневной лимит натрия в организме. Когда человек постоянно хрустит такими лакомствами, его тело начинает задерживать слишком много жидкости.

По мнению профильных экспертов, если у человека уже есть скрытые проблемы, то даже незначительное уменьшение количества таких соленых перекусов поможет значительно снизить уровень белка в моче и облегчить работу всего организма.

Для безопасной защиты здоровья врачи советуют выпивать не менее двух с половиной литров воды в сутки и чаще добавлять в рацион полезные растительные белки.

