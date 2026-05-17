Кем лучше быть - 'жаворонком' или 'совой': ученые дали ответ

У обоих хронотипов есть как преимущества, так и недостатки, но у одного из них преимуществ всё же больше.

Некоторые люди по своей природе просыпаются очень рано и при этом чувствуют себя продуктивными и бодрыми в течение дня. Их называют "жаворонками". Другие – "совы" – просыпаются позже и, как правило, больше энергии имеют вечером. Каковы преимущества и недостатки обоих этих хронотипов, объяснило издание EatingWell, пообщавшись с экспертами по сну.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biomolecules, те, кто естественно просыпается рано, относятся к "утреннему хронотипу". В народе они известны как "жаворонки".

"Утром они чувствуют себя бодрыми, до полудня достигают своего когнитивного пика, а к началу вечера энергия идет на спад", – говорит профессор нейронауки и биомедицинской инженерии Мэтью Уокер.

Главным преимуществом для "жаворонков" является то, что обычные ежедневные графики, такие как начало занятий в школе, рабочий день с восьми до пяти, согласуются с их режимом.

"Жаворонки, как правило, живут в большем соответствии с расписанием общества, что обеспечивает более стабильный сон, меньшее циркадное трение и, по некоторым исследованиям, несколько лучшее психическое здоровье", – отметил Уокер.

Особенно хорошо "жаворонки" чувствуют себя весной и летом, когда солнце восходит рано, объяснила нейробиолог Эллисон Брейгер. Однако в короткие зимние дни они вынуждены переживать по утрам более длительные периоды темноты.

"Если у человека нет лампы, предназначенной для уменьшения сезонного аффективного расстройства, то "жаворонки" страдают от слишком сильного или слишком слабого искусственного освещения", – говорит Брейгер.

Кто такие "совы"

"Совы" – это "вечерние хронотипы". Поскольку уровень мелатонина у них не повышается до поздней ночи, им трудно заснуть рано, и пика бодрости они достигают только днем или вечером, объяснил Уокер.

"Совам" может быть трудно просыпаться раньше – у них даже может развиться хроническое несоответствие между их биологией и будильником, что может оказать дальнейшее влияние на психическое здоровье и общее самочувствие.

Исследование, опубликованное в издании Psychiatry Research, показало, что люди с вечерним хронотипом имеют повышенный риск развития таких состояний, как тревога, депрессия, диабет 2 типа, хотя причина этой связи все еще изучается.

Что лучше

Нельзя однозначно сказать, что быть "совой" или "жаворонком" лучше или хуже. Как пишет издание, самое важное – обеспечить достаточное количество сна каждую ночь. Проблемы могут возникать, когда есть несоответствие между вашим хронотипом и общественными требованиями, говорит Уокер, например, если вы "сова", но должны быть на работе в 8 утра каждый день. В результате вы можете недосыпать, что может негативно повлиять на здоровье.

"Если бы мы перепроектировали школы и рабочие места, чтобы учесть более поздние хронотипы, значительная часть этого разрыва в состоянии здоровья почти наверняка уменьшилась бы. Ни один из типов не является лучшим по своей сути, но мир, который мы построили, вознаграждает один и наказывает другой", – утверждает эксперт.

Советы для лучшего сна

Эксперты объяснили, как обеспечить себе качественный и достаточный сон. В частности, они советуют установить вечерний распорядок дня и придерживаться его. Брегер предлагает принять горячий душ, помедитировать, приглушить свет, постараться провести некоторое время на улице или у окна в течение 30 минут после пробуждения.

"Дневной свет – самый мощный якорь для ваших циркадных часов", – говорит Уокер.

Брегер советует спать в темной комнате, избегать яркого света и просмотра новостей перед сном. Можно купить маску для глаз.

Также стоит избегать алкоголя перед сном. По словам Уокера, алкоголь нарушает сон.

"Это успокоительное средство, а не снотворное", – подчеркнул он.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Sleep Medicine Reviews, ошибочно думать, что алкоголь помогает заснуть – это нам может только казаться. На самом деле он негативно влияет на качество сна.

