Что произойдет с уровнем сахара в крови, если есть спаржу: эффект может удивить

Спаржа может стать одним из лучших продуктов для людей, которые следят за уровнем сахара в крови. Этот овощ не вызывает резких скачков глюкозы и способен улучшать чувствительность организма к инсулину.

Эксперты объяснили, что спаржа содержит мало углеводов, но богата клетчаткой и полезными соединениями, которые помогают организму медленнее усваивать сахар, пишет Verywellhealth.

Согласно исследованиям, в одной чашке спаржи содержится 6,8 граммов углеводов, при этом значительную часть составляют пищевые волокна. Благодаря этому уровень сахара после еды повышается постепенно, а не резко.

Особую роль играет инулин – разновидность пребиотической клетчатки, которая питает полезные бактерии кишечника и замедляет всасывание глюкозы в кровь.

Диетологи отметили, что такие продукты помогают избегать резких перепадов сахара и дольше сохранять чувство сытости.

Спаржа может улучшать чувствительность к инсулину

Исследования показывают, что некоторые соединения, содержащиеся в спарже, способны положительно влиять на работу инсулина – гормона, который регулирует уровень глюкозы в крови.

В частности, ученые исследовали вещество под названием 20-гидроксиэкдизон. В эксперименте у людей, принимавших это соединение в сочетании с физическими нагрузками, наблюдалось улучшение чувствительности к инсулину и снижение уровня инсулина натощак.

При этом специалисты подчеркнули, что исследования еще продолжаются, а результаты пока нельзя считать окончательными.

Как спаржа помогает организму

Согласно исследованиям, спаржа также богата антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом – одним из факторов развития диабета и других хронических заболеваний.

В составе овоща содержатся:

кверцетин;

кемпферол;

рутин;

изорамнетин;

витамин C;

цинк;

марганец.

Эти вещества помогают защищать клетки организма и поддерживать нормальный обмен веществ.

Врачи сделали важное уточнение

Специалисты отмечают, что сама по себе спаржа не является "волшебным" продуктом от диабета. Максимальную пользу она приносит только как часть сбалансированного рациона, богатого белком, клетчаткой, овощами и другими полезными продуктами.

По словам экспертов, для контроля сахара в крови важны не отдельные продукты, а общий образ питания и образ жизни.

