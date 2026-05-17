Семена чиа в воде или молоке: диетологи ответили, что полезнее для похудения

Семена чиа считаются одним из самых популярных суперфудов, но диетологи предупредили, что употреблять их в сухом виде не стоит.
Эксперты объяснили, почему семена обязательно нужно замачивать и какой вариант полезнее - чиа в воде или в молоке, пишет Verywellhealth.
По словам диетологов, семена чиа способны впитывать жидкости в объеме, который в 10–12 раз превышает их собственный вес. Именно поэтому после замачивания они превращаются в густой гель или пудинг, который легче усваивается организмом.
Почему нужно замачивать семена чиа
Исследования установили, что вода помогает разрушить оболочку семян и делает полезные вещества более доступными для организма. В частности, после длительного замачивания из семян лучше высвобождаются жирные кислоты омега-3 и омега-6. Кроме того, увеличивается количество противовоспалительных омега-3, которые особенно важны для здоровья сердца и сосудов, установили исследования.
Эксперты также предупреждают, что сухие семена чиа могут быть опасны. Из-за способности быстро разбухать они в редких случаях способны вызвать закупорку пищевода, особенно у людей с проблемами глотания.
Польза семян чиа на воде
Замоченные в воде семена образуют так называемый гель чиа – низкокалорийный продукт с высоким содержанием клетчатки.
Диетологи объясняют, что такой вариант:
- улучшает пищеварение;
- помогает бороться с запорами;
- поддерживает здоровье кишечника;
- дольше сохраняет чувство сытости;
- помогает избежать резких скачков сахара в крови.
Кроме того, гель чиа считается хорошим вариантом для людей, которые следят за весом и хотят получить легкий, но питательный перекус.
Польза семян чиа на молоке
При замачивании в молоке семена превращаются в полноценный пудинг, богатый белком, кальцием и витамином D.
Эксперты отмечают, что такой вариант лучше насыщает организм и может заменить полноценный прием пищи.
Исследования также доказали, что молоко также помогает лучше усваивать магний, содержащийся в семенах чиа. Благодаря сочетанию белков, жиров и клетчатки такой десерт дольше сохраняет чувство сытости и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Семена чиа на воде или на молоке: что выбрать
Специалисты советуют ориентироваться на собственные цели.
Для легкого низкокалорийного перекуса лучше подойдут семена чиа в воде. А тем, кто хочет получить более питательное блюдо с высоким содержанием белка и кальция, рекомендуют выбирать чиа-пудинг на молоке.
Эксперты подчеркивают, что оба варианта полезны для организма, если употреблять их как часть сбалансированного питания.
