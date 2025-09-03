В этих продуктах содержится кератин, который является главным в выработке энергии и улучшении умственных способностей.

Преимущества креатина для здоровья человека включают выработку энергии, улучшение мышечной силы и костной массы, улучшение когнитивных функций, защиту от хронических заболеваний и снижение уровня сахара в крови.

Креатин - это аминокислота (строительный материал белка), которая вырабатывается организмом в небольших количествах. Для оптимального здоровья рекомендуется ежедневно получать от 3 до 5 граммов (г) креатина из пищи, пишет Verywellhealth.

1. Говядина

Видео дня

Это мясо отличается высоким содержанием креатина - около 0,5 г на 110 г. Говядина также обладает впечатляющим аминокислотным профилем. Она содержит все 9 незаменимых аминокислот - веществ, которые организм не может вырабатывать и должен получать из пищи.

2. Свинина

В одной порции свинины содержится от 0,5 до 1 г креатина. Свинина также богата белком. Всего одна порция жареной свиной корейки весом 113 г содержит более 27 г белка. Она также содержит большое количество калия и витамина B6.

3. Баранина

Баранина является высококачественным источником белка и богата креатином. Некоторые исследования также показывают, что в баранине содержится больше креатина, чем в других видах мяса.

4. Птица

Птица, включая курицу и индейку, может содержать множество жизненно важных питательных веществ, включая креатин. В одной куриной грудке весом 170 г содержится около 0,3 г креатина.

Она известна своим нежирным белком и считается здоровой альтернативой красному мясу.

Птица богата белком и содержит все 9 незаменимых аминокислот. Она также богата селеном, фосфором и витаминами группы B.

5. Мясо дичи

Это любое мясо, не выращенное на ферме. Оленина, бизон, кролик и кабан - часто употребляемые в пищу виды мяса дичи. Это мясо считается красным и богато белком, железом, цинком и витаминами группы B.

Расчеты содержания креатина в мясе дичи недоступны. Однако, поскольку это красное мясо, оно, вероятно, содержит такое же количество креатина, как и другие виды красного мяса.

6. Рыба

Некоторые сорта рыбы являются отличными источниками креатина. Рыба также является отличным источником белка и омега-3 жирных кислот.

Содержание креатина в рыбе варьируется в зависимости от сорта. Например:

в килограмме сельди от 6,5 до 10 г креатина;

желтохвост содержит 5 г креатина на килограмм;

лосось содержит 4 г креатина на килограмм;

тунец содержит от 2,7 до 6,5 г креатина;

треска содержит от 3 до 4,4 г креатина на килограмм.

7. Креветки

Точное количество креатина в креветках варьируется в зависимости от вида, возраста, способа приготовления. Однако, согласно исследованиям, в 1 кг креветок содержится около 0,7 г креатина. В одной порции может содержаться менее 0,1 г креатина. Хотя это и не большое количество, употребление креветок может способствовать восполнению суточной нормы потребления креатина.

Другие новости о пользе продуков

Ранее диетологи объяснили, почему мяса много есть нельзя и назвали главные плюсы и минусы этого продукта. Специалисты предупредили, что ежедневное употребление мяса может иметь как преимущества, так и риски, в зависимости от его типа и количества.

Вас также могут заинтересовать новости: