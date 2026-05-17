Симптомы хантавируса: врач объяснила, на что в первую очередь обратить внимание

Специального лечения или вакцинации от хантавируса не существует, а успех выздоровления зависит от оперативности врачей.

Среди симптомов хантавируса, в частности, повышение температуры и боль в мышцах.

Об этом в эфире Киев 24 рассказала Алла Мироненко, доктор медицинских наук, врач-вирусолог. Она отметила, что специфического лечения или вакцинации от хантавируса нет. В то же время реагировать и госпитализировать человека нужно быстро.

Врач рассказала о характерных признаках заражения хантавирусом. Прежде всего это повышение температуры. Кроме того, речь идет о слабости и боли в мышцах, особенно – боли в пояснице. Также может быть сыпь.

Видео дня

"Если болезнь протекает по так называемому почечному синдрому, когда поражаются почки, то к этому еще добавляются симптомы интоксикации", – сказала Мироненко и добавила, что успех лечения зависит от скорости реакции медиков.

Вспышка хантавируса

Как сообщал УНИАН, с 11 апреля трое пассажиров круизного лайнера MV Hondius скончались, а еще пятеро – заболели после проявления симптомов хантавируса – редкого семейства вирусов, переносимых грызунами.

Передача хантавируса от человека к человеку происходит редко, однако штамм, заразивший пациентов с корабля, названный "Андес", был единственным известным, распространяющимся среди людей.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что у украинских граждан с лайнера признаков болезни обнаружено не было, и что их направят в медицинское учреждение для прохождения карантина.

Вас также могут заинтересовать новости: