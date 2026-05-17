Средство против старения может быть в вашем рационе: ученые назвали этот витамин

Витамин В12 играет важную роль не только в кроветворении и работе нервной системы, но и может быть в большей степени связан с процессами старения и обмена веществ, чем считалось ранее. Результаты исследования Корнельского университета (США) показывают, что витамин В12 может играть ключевую роль в выработке энергии и поддержании работы мышц. Об этом пишет Origo.

Какова роль витамина В12 в старении?

Ученые считают, что это первое исследование, которое показало: если в организме недостаточно витамина В12, это ухудшает выработку энергии мышечными клетками.

"Это особенно важно в пожилом возрасте, когда мышцы и так регенерируются медленнее и требуют больше энергии. В ходе экспериментов на животных также было выявлено, что прием витамина В12 улучшал работу мышц у пожилых мышей. Это свидетельствует о том, что роль витамина гораздо сложнее, чем считалось ранее", - добавляют в материале.

Наиболее важные результаты исследования:

недостаток витамина В12 может ослаблять выработку энергии мышечными клетками;

может влиять на мышечную силу и поддержание мышечной массы;

может играть роль в регуляции жирового обмена и функционировании клеток;

даже незначительный дефицит может вызвать долгосрочные изменения в организме;

может влиять на несколько взаимосвязанных процессов.

Издание подчеркнуло, что дефицит витамина В12 является довольно распространенным явлением во всем мире, особенно среди пожилых людей. По оценкам, у каждого четвертого человека пожилого возраста уровень этого витамина не является идеальным.

"Риск может заключаться в недостаточном потреблении продуктов животного происхождения, а также в определенных проблемах с усвоением. По мнению специалистов, тревожным является и то, что не только серьезный дефицит, но и более легкое состояние, "близкое к предельному", может влиять на сопротивляемость организма и его долгосрочное здоровье", - добавляют в материале.

Ученые говорят, что в будущем на основе уровня витамина В12 могут быть разработаны более индивидуальные рекомендации по рациону. Однако они отмечают, что результаты пока основаны на данных лабораторных исследований и экспериментов на животных, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить их у людей.

