Что есть для здоровья сердца: диетолог назвала продукт №1

Этот продукт весьма доступен, но при его выборе в магазине стоит быть внимательным.

Один из лучших способов поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы с помощью питания - это употребление продуктов, которые нормализуют кровяное давление.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует придерживаться диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, растительными белками, орехами, семенами, птицей без кожи и рыбой, пишет Parade.

А диетолог по сердечно-сосудистым заболеваниям Маргарет Юнкер также рассказала, как молочные продукты вписываются в диету, полезную для сердца.

Видео дня

Что касается того, полезен ли йогурт для сердца, Юнкер отметила, что не все йогурты одинаковы. "Выбирайте йогурт с низким содержанием насыщенных жиров, добавленного сахара, обработанных ингредиентов и добавок", - посоветовала диетолог.

Она отметила, что употребление такого йогурта не окажет плохого влияния на кровяное давление.

Как йогурт влияет на кровяное давление

Юнкер отметила, что обезжиренные молочные продукты являются частью диеты DASH, разработанной специально для гипертоников.

"Питательная ценность йогурта сбалансирована по содержанию углеводов, белков и жиров. Этот баланс помогает регулировать уровень глюкозы в крови со временем", - объяснила Юнкер и добавила, что это важно, потому что сбалансированный уровень сахара в крови помогает поддерживать нормальное кровяное давление.

Скачки и падения уровня сахара в крови запускают выработку кортизола и адреналина, которые учащают серцебиение и сужают кровеносные сосуды, что повышает кровяное давление. Но когда уровень сахара в крови в норме, этого негативного каскада нет.

Согласно исследованию 2024 года, в котором приняли участие более 3000 взрослых, у тех, кто ел йогурт несколько раз в неделю, кровяное давление было ниже, чем у тех, кто не ел йогурт часто.

Другое исследование, показало аналогичные результаты. Взрослые, которые съедали пять и более порций йогурта в неделю, имели меньший риск развития высокого кровяного давления, чем взрослые, которые не ели йогурт.

Другие полезные свойства йогурта

Йогурт полезен не только для сердца. Юнкер отметила, что этот продукт является хорошим источником белка, который обеспечивает организм энергией и способствует насыщению. Если вы пытаетесь похудеть здоровым способом, вы, вероятно, уже знаете о важности употребления достаточного количества белка, который является ключом к поддержанию мышечной массы.

Исследования подтверждают, что йогурт - полезный продукт, если вы пытаетесь похудеть. В одном из научных анализов потребление йогурта было связано с более низким индексом массы тела и меньшим количеством жира в организме.

