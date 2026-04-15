Что будет с кровяным давлением, если часто есть авокадо: объяснение диетолога

Авокадо содержит полезные жиры, клетчатку и калий, без которых сердце не может быть здоровым.

Регулярное употребление авокадо имеет множество преимуществ для здоровья: оно положительно влияет на зрение, кожу, иммунную систему. Влияние авокадо на сердце немного менее однозначно из-за значительного содержания жира, пишет Parade.

Диетолог по сердечно-сосудистым заболеваниям Маргарет Юнкер объяснила, какова связь между авокадо и здоровьем сердца, в частности, как оно влияет на кровяное давление сразу после употребления и в долгосрочной перспективе, если его есть регулярно.

Как свидетельствует исследование, опубликованное на страницах National Library of Medicine, высокое кровяное давление угрожает тем, что оно вдвое увеличивает риск смерти от инсульта или сердечных заболеваний. К сожалению, часто давление не имеет никаких симптомов, поэтому его называют "тихим убийцей". Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое кровяное давление, – измерить его самостоятельно или обратиться к врачу.

И те, у кого уже есть высокое давление, и те, кто стремится ему предотвратить, чтобы снизить риски, должны придерживаться правильного питания. Речь идет о минимизации потребления соленой пищи, а также употреблении продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, клетчатки и калия. Именно эти три питательных вещества содержит авокадо, говорит Юнкер, и это делает его прекрасным продуктом для поддержания кровяного давления, а также здоровья сердца в целом.

"Авокадо считается полезным для сердца. Оно натуральное и имеет низкое содержание насыщенных жиров и холестерина", – пояснила она.

По словам эксперта, в отличие от насыщенных жиров, содержащихся в таких продуктах, как бекон, масло, мороженое, авокадо богато ненасыщенными жирами, которые, как научно доказано, снижают кровяное давление.

Юнкер объяснила, что употребление авокадо не повышает кровяное давление сразу после его употребления. Более того, оно помогает поддерживать давление на здоровом уровне и предотвращает его повышение. Кроме того, регулярное употребление авокадо поддерживает здоровое кровяное давление в долгосрочной перспективе, отметила диетолог.

"Авокадо может быть регулярной частью растительной диеты, помогая достигать целей по кровяному давлению и вести здоровый образ жизни в долгосрочной перспективе", – говорит она.

Исследование, опубликованное на платформе National Library of Medicine, показало, что мексиканские женщины, которые ели пять или более порций авокадо в неделю, наблюдали снижение высокого кровяного давления на 17% по сравнению с теми, кто не ел авокадо регулярно.

Клетчатка – одно из питательных веществ, которое авокадо содержит в большом количестве и которое полезно для всего организма и сердца в частности.

"Известно, что продукты с высоким содержанием клетчатки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают кардиометаболизм. Это может быть связано с высоким содержанием витаминов и минералов в этих продуктах, с тем, как они поддерживают здоровье кишечника, или с тем фактом, что большинство продуктов с высоким содержанием клетчатки, как правило, имеют низкое содержание добавленного сахара и других обработанных пищевых ингредиентов", – отметила Юнкер.

Научное исследование 2025 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало преимущества диеты с высоким содержанием клетчатки: она уменьшает воспаление, помогает контролировать вес и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также, по словам Юнкер, авокадо богато калием, важным для регулирования сердцебиения.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли есть авокадо, которое потемнело. По словам экспертов, потемнение не обязательно свидетельствует о том, что фрукт испортился. Вероятно, это свидетельствует об окислении – в таком случае продукт безопасен для употребления. Но бывает, что авокадо темнеет из-за порчи – тогда оно будет иметь очень темный коричневый, серый или черный цвет и неприятный запах. Такой фрукт есть нельзя.

