Что пить для здоровья кишечника вечером: диетолог назвала напиток №1

Употребление этого напитка перед сном станет ключом к улучшению здоровья кишечника.

Кишечный тракт играет гораздо большую роль, чем просто пищеварение. Он влияет на иммунную систему, настроение, контроль веса и работу мозга.

Есть много способов поддержать здоровье кишечника, от увеличения потребления клетчатки до включения в рацион продуктов и напитков, богатых пробиотиками, но один напиток особенно полезен, пишет Eatingwell.

Речь идет о золотом молоке. Приготовленный со специями, этот напиток поможет расслабиться перед сном и поддержать здоровье кишечника.

"Золотое молоко подается теплым. Это смесь куркумы, имбиря, корицы и растительного молока, которая одновременно питательна и успокаивает", - объяснила диетолог Кара Хохрайтер.

Почему золотое молоко полезно для кишечника

Главный ингредиент этого напитка и причина его золотистого цвета – куркума. Как выяснили исследования, она богата соединениями с противовоспалительными свойствами. Более того, исследования показали, что куркума помогает уменьшить воспаление слизистой оболочки кишечника.

Корица, имбирь и черный перец также имеют противовоспалительные свойства.

При этом черный перец, как показали исследования, улучшает усвоение куркумы организмом, облегчая использование ее полезных соединений.

Также этот напиток способствует пищеварению. По словам диетолога, имбирь, входящий в состав напитка, способствует моторике кишечника, или продвижению пищи по пищеварительному тракту.

Кроме того, молоко и растительные заменители молока также учитываются в ежедневной норме потребления жидкости, которая облегчает походы в туалет.

