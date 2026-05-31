У 4 кардиологов спросили о лучшем соке для снижения давления, все они ответили одинаково

Этот сок поможет нормализовать артериальное давление, но как отметили врачи, тут главное регулярность.

Высокое артериальное давление связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, поэтому крайне важно сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

По словам кардиолога-диетолога Элисон Маклафлин, гипертония - это сложное заболевание и ее лечение трбует сочетания изменений образа жизни и приема лекарств, пишет Parade.

По словам кардиологов-диетологов, существует множество способов снизить кровяное давление, но один напиток особенно эффективен. Исследования показали, что регулярное употребление этого напитка помогает привести показатели давления в норму.

По мнению 4 диетологов-кардиологов, лучший напиток для того, чтобы снизить артериальне давление - это свекольный сок. Как объяснили специалисты, свекла является источником нитратов, которые организм преобразует в оксид азота, а это расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, улучшая кровоток и снижая давление на сосуды.

Кроме того, этот сок содержит калий, еще один электролит, снижающий кровяное давление, сказала диетолог-кардиолог Николь Роуч.

Однако, хотя употребление свеклы и оказывает некоторое влияние на артериальное давление, свекольный сок является более концентрированным источником нитратов.

Сославшись на исследования, специалисты отметили, что среди изученных напитков свекольный сок имеет наиболее убедительные доказательства снижения артериального давления при регулярном употреблении.

В целом, кардиологи-диетологи рекомендовали снизить употребление соли, которая провоцирует гипертонию.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потреблять не более 2300 миллиграммов натрия в день, а в идеале - не более 1500 миллиграммов в день.

Диетолог-кардиолог Джулия Зумпано также рекомендует делать все возможное, чтобы увеличить потребление калия, поскольку калий помогает организму избавляться от избытка натрия. "К продуктам относятся листовая зелень, авокадо, бананы, картофель, бобы, орехи и помидоры", - перечислила она.

Если же свекольный сок вам не нравится, диетолог-кардиолог Мэри Москера Кохран предложила есть другие продукты, богатые оксидом азота, такие как чеснок, листовая зелень и темный шоколад.

