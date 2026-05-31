Крупа, в которой белка даже больше, чем в яйцах

Эта крупа содержит больше белка, чем яйцо и очень богата питательными веществами.

Когда речь идет о продуктах с высоким содержанием белка, яйца не являются таким уж лидером, как считают многие.

В одном яйце содержится 6 граммов белка, но существует целый ряд продуктов с большим содержанием и один из них особенно привлекателен, пишет Foodie. Это киноа - крупа, которая содержит больше белка, чем яйцо и очень богата питательными веществами.

В чашке приготовленной киноа содержится 8 граммов белка. Помимо белка, киноа также богата фолиевой кислотой, магнием и витамином B. Тем, кто следит за потреблением клетчатки, киноа тоже очень понравится - в одной порции содержится 5 граммов.

Видео дня

А для вегетарианцев же киноа вообще незаменимый источник белка.

Готовить киноа не сложно, главное помнить о правильном соотношении воды и крупы. В кастрюле с водой можно приготовить пышную киноа, которая будет выкладываться на тарелку горкой, как кускус, и хорошо сочетаться с различными травами и специями.

В целом нейтральный вкус киноа делает ее дополнением к любому блюду, в которое вы хотите добавить немного белка: например, салаты, рагу или даже тесто для печенья.

Другие новости о питании

Ранее врачи назвали 6 круп, которые нужно есть чтобы улучшить здоровье кишечника. Они гарантировали, что включение в рацион этих злаков принесет огромную пользу и улучшит здоровье кишечника.

Также диетолог недавно рассказала о самом полезном орехе для кишечника. Она отметила, что орехи макадамия богаты питательными веществами и заслуживают того, чтобы попасть в вашу тарелку.

Вас также могут заинтересовать новости: