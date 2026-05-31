Какая еда снижает давление: кардиологи назвали 4 жирных, но полезных продукта

Не все жиры на самом деле вредны.

То, чем мы питаемся, в частности жиры, оказывает большое влияние на уровень кровяного давления. Например, продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут повышать уровень "плохого" холестерина и вызывать увеличение веса, что со временем может способствовать повышению давления. Но не все жиры на самом деле вредны. Есть и такие, которые могут поддерживать здоровое артериальное давление, пишет EatingWell.

Как отмечается, продукты, содержащие мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, могут помочь снизить кровяное давление, улучшая функционирование кровеносных сосудов и уменьшая воспаление.

"Тем не менее, самое важное то, что ни один продукт не оказывает значительного самостоятельного влияния на кровяное давление. Эти продукты лучше всего рассматривать как часть общей схемы питания, которая поддерживает здоровье сосудов, где последовательный выбор с течением времени, а не отдельные суперпродукты, приводит к значительным улучшениям", – говорит кардиолог, доктор медицинских наук Алан Розански.

Издание назвало 4 продукта с высоким содержанием жира, которые могут вписаться в диету, полезную для кровяного давления.

1. Жирная рыба

В издании отметили, что такая рыба, как лосось, сардины, тунец, сельдь, устрицы, форель, содержит омега-3 жирные кислоты – эйкозапентаеновую (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA). Они могут помочь снизить кровяное давление.

Омега-3 жирные кислоты относятся к полиненасыщенным полезным пищевым жирам, содержащимся в продуктах животного и растительного происхождения. Они полезны для здоровья сердца, поскольку способствуют снижению артериального давления и замедлению образования бляшек в артериях.

Исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что потребление 2–3 граммов омега-3 жирных кислот в день является оптимальным для кровяного давления.

Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять две порции (одна порция – примерно 90–110 г) жирной рыбы в неделю.

2. Льняное семя

Льняное семя – еще один источник полезных для сердца омега-3 жирных кислот, в частности альфа-линоленовой (АЛК). Столовая ложка цельного льняного семени содержит чуть более 2 граммов АЛК, а столовая ложка льняного масла – более 7 граммов АЛК, пишет издание.

В исследовании, опубликованном в ScienceDirect, ученые обнаружили, что употребление семян льна в течение 12 недель может снизить кровяное давление и уровень холестерина у людей с гипертонией.

А результаты метаанализа показали, что употребление семян льна может снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у людей с высоким кровяным давлением.

Льняное семя также содержит растительное соединение под названием лигнаны.

"Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые уменьшают окислительный стресс в кровеносных сосудах, помогая им расслабиться и улучшить кровообращение", – говорит кардиолог-диетолог, магистр наук Мишель Рутенштейн.

3. Грецкие орехи

"Грецкие орехи являются важным источником растительных омега-3 жирных кислот, а именно альфа-линоленовой кислоты. Они улучшают эластичность сосудов и уменьшают воспаление", – отметил Розански.

По словам дипломированного специалиста по сертификации пищевых продуктов Кэролайн Томасон Банн, грецкие орехи также богаты клетчаткой, которая может снизить повышенное кровяное давление, и антиоксидантами, способными уменьшить риск гипертонии.

4. Оливковое масло экстра-класса

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, которые являются еще одним типом полезных жиров. В издании отметили, что при умеренном потреблении мононенасыщенные жиры способствуют снижению кровяного давления и уровня вредного холестерина, а также уменьшению риска инсульта и сердечных заболеваний.

По словам Рутенштейн, оливковое масло экстра-класса является источником полифенолов, которые могут помочь сохранить сосуды более эластичными, уменьшить окислительный стресс и улучшить кровоток, поддерживая здоровый уровень артериального давления.

При приготовлении пищи Банн советует использовать масла, богатые мононенасыщенными жирами, в частности оливковое, авокадо или рапсовое.

"Суть заключается в том, чтобы заменить вредные жиры полезными для сердца", – добавила она.

Другие советы для контроля давления

Двигайтесь. По словам Розански, регулярная физическая активность, в частности аэробные упражнения, силовые тренировки, а также поддержание здорового веса играют важную роль в снижении артериального давления.

Следите за потреблением натрия. Американская ассоциация сердца рекомендует ограничивать потребление натрия до менее чем 2300 миллиграммов в день или, если у вас гипертония, даже до 1500 мг.

Убедитесь, что вы достаточно спите. Плохое качество сна и хронический стресс могут активировать гормональные пути, которые со временем приведут к повышению артериального давления, сообщил Розански.

Придерживайтесь здоровой для сердца диеты. Речь идет об употреблении фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. При этом нужно ограничить потребление натрия, насыщенных жиров, добавленного сахара и обработанного мяса.

Ранее УНИАН писал, что свекольный сок может снизить давление за 14 дней. Как выяснили ученые, нитраты, содержащиеся в свекле, с помощью бактерий в ротовой полости превращаются в соединения, которые поддерживают выработку оксида азота, который, в свою очередь, помогает расслабить кровеносные сосуды, а это важно для регуляции артериального давления.

