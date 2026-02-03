Что будет с организмом, если есть квашеную капусту каждый день: объяснение диетолога

Спросили у эксперта, что дает организму квашеная капуста и сколько ее можно есть в день.

Квашеную капусту часто называют суперфудом. Мы спросили у специалиста, чем полезна квашеная капуста - действительно ли этот продукт улучшает пищеварение и помогает похудеть и кому стоит быть осторожным с этим продуктом.

Ранее мы также рассказывали, сколько должна стоять квашеная капуста и как понять, что ее уже есть нельзя.

Правда ли, что квашеная капуста - суперфуд

"Квашеная капуста - действительно суперфуд, но многое зависит от того, сколько вы ее употребляете, потому что количество, в этом случае, решает", - рассказала в комментарии УНИАН биохимик, нутрициолог, диетолог и член Международной организации функциональной медицины Анастасия Козырь.

По словам специалиста, ферментация капусты происходит за счет молочнокислых бактерий (Lactobacillus) и вся "магия" процесса начинает происходить тогда, когда мы солим и приминаем капусту: "Сахар добавлять совсем не обязательно, а вот соль в этом случае помогает поддерживать правильную среду для полезных бактерий и защищает от вредных микроорганизмов. Сок, который выделяет капуста, благотворно влияет на пищеварение и поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта".

Основной эффект от регулярного, но умеренного употребления квашеной капусты - поддержка здоровья кишечника. За счет комбинации пробиотиков и пребиотиков (пищи для бактерий), этот продукт поддерживает микробиом и улучшает перистальтику кишечника.

Кроме того, квашеная капуста обладает рядом других полезных свойств:

органические кислоты, которые образуются в капусте во время ферментации, улучшают концентрацию соляной кислоты в желудке и помогают переваривать белковую пищу;

растворимая клетчатка, содержащаяся в капусте, поглощает остатки желчных кислот в кишечнике и улучшает выработку и отток желчи, а также расщепляет остатки жиров и выводит лишний холестерин;

полезные бактерии помогают выработке иммуноглобулинов, защищающих слизистые кишечника от попадания инфекций;

витамин С, которым богата квашеная капуста, является мощным антиоксидантом и защищает наши иммунные клетки от воздействия инфекций.

Таким образом, квашеная капуста по праву считается полезным продуктом, однако ключевым остается баланс - умеренное употребление приносит пользу, а избыток может навредить.

В чем польза квашеной капусты для женщин и для мужчин

По словам врача, квашеную капусту полезно есть и женщинам, и мужчинам, но польза для женщин - невероятная: "Продукт влияет на здоровье гормонов и уменьшает негативные проявления во время лютеиновой фазы цикла. Исчезает раздражительность, зависимость от сахара, улучшается состояние кожи, квашеная капуста также помогает преодолеть хронические кандидозы и циститы, которые существенно снижают качество жизни".

Если говорить о том, есть ли польза квашеной капусты для похудения, то благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки, она помогает надолго сохранять чувство сытости и мягко контролировать аппетит.

Мужчинам, говорит эксперт, квашеная капуста помогает выводить лишний эстроген из организма и поддерживать достаточный уровень тестостерона – он, в свою очередь, влияет на поддержание мышечной ткани, здоровье сердечно-сосудистой системы, костной ткани и настроение мужчины.

Можно ли кушать каждый день квашеную капусту и кому ее есть нельзя

"Я рекомендую съедать не более 120-150 грамм в день, добавляя в ежедневный рацион другие виды клетчатки (овощи, фрукты, ягоды, злаки). Дело в том, что квашеная капуста содержит большое количество соли, что может негативно влиять на почки и влиять на образование отеков", - объясняет нутрициолог.

Кроме этого, избыточное количество клетчатки и живых бактерий может повлиять на чрезмерное газообразование и дискомфорт. Поэтому этот продукт можно употреблять ежедневно, но лучше на завтрак или обед, сочетая с белковыми продуктами.

Эксперт также предостерегает от употребления этого продукта людей, имеющих ряд противопоказаний, а именно:

хроническое вздутие за счет синдрома избыточного бактериального роста;

синдром раздраженного кишечника и боли в животе;

гастрит в период обострения;

аллергию и гистаминовую чувствительность.

Специалист подчеркивает, что в таких случаях сначала необходимо пролечиться и только потом пробовать понемногу вводить этот продукт.

