ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение", которая представляет угрозу для соседних стран. Об этом сообщает Reuters.

В ВОЗ отметили, что вспышка, вызванная вирусом Бундибугио, не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации, но страны, граничащие с ДРК, подвергаются высокому риску дальнейшего распространения вируса.

В заявлении агентства ООН по вопросам здравоохранения говорится, что по состоянию на субботу в провинции Итури ДРК как минимум в трех медицинских зонах, среди которых Буния, Рвампара и Монгбвалу, было зарегистрировано 80 подозрительных случаев смерти, восемь лабораторно подтвержденных случаев и 246 подозрительных случаев.

В то же время Министерство здравоохранения ДРК сообщило, что 80 человек умерли во время новой вспышки в восточной провинции.

"17-я вспышка в стране, где вирус Эбола был впервые обнаружен в 1976 году, на самом деле может быть гораздо более масштабной, учитывая высокий уровень положительных результатов в первых образцах и растущее количество сообщений о подозрительных случаях", - отметили в ВОЗ.

В организации добавляют, что вспышка является "чрезвычайной", ведь, по сравнению со штаммами Эбола-Заир, не существует утвержденных средств лечения или вакцин, специфичных для вируса Бундибугио. В то же время все предыдущие вспышки в стране, за исключением одной, были вызваны штаммом Заир.

В ВОЗ подчеркнули, что вспышка в ДРК и Уганде представляет угрозу для здоровья населения других стран, ведь уже зафиксировано несколько случаев международного распространения вируса. Также там посоветовали странам активировать национальные механизмы управления чрезвычайными ситуациями и проводить трансграничный скрининг, а также проверки на основных внутренних дорогах.

Как сообщили в ВОЗ, в столице Уганды, Кампале, было зарегистрировано два не связанных между собой лабораторно подтвержденных случая заболевания, среди которых один летальный, среди лиц, прибывших из ДРК.

Кроме того, был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай в столице ДРК, Киншасе, у человека, вернувшегося из Итури

"Лица, которые контактировали с больными вирусом Бундибугио или сами заболели, не должны выезжать за границу, за исключением случаев медицинской эвакуации", - заявила ВОЗ.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус, который часто приводит к летальным исходам и вызывает лихорадку, боли в теле, рвоту и диарею, распространяется через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных лиц, загрязненными материалами или телами умерших от этой болезни.

