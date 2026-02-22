Что есть для здоровья и долголетия: диетологи назвали крупу №1

Есть множество причин добавить эту крупу в утренний рацион. Именно эта крупа способна обеспечить здоровую старость и продление жизни.

Эта крупа станет хорошим выбором, если вы хотите обеспечить себе улучшение здоровья с возрастом.

Диетологи рассказали, что это овсянка. Именно она богата клетчаткой, антиоксидантами и другими важными питательными веществами, которые комплексно улучшат здоровье, пишет Eatingwell.

"Овсянка может поддерживать здоровье сердца, баланс сахара в крови и долголетие", - рассказала диетолог Вандана Шет.

Видео дня

Исследования установили, что стратегический выбор завтрака - например, начало дня с тарелки овсянки - будет иметь положительные для здоровья результаты.

Овсянка чень питательна

Диетолог Мэдди Паскуариелло отметила, что хотя овсянка и сама по себе питательна, она также является отличной основой для добавления других богатых питательными веществами ингредиентов.

Исследования показали, что употребление овсянки способствует поддержанию здорового веса и стабильного уровня сахара в крови, а также защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с увеличением продолжительности жизни.

Полезна для сердца

Овсянка является хорошим источником клетчатки. "Добавление клетчатки в рацион - одно из самых полезных для здоровья действий", - сказала Паскуариелло. Это потому, что клетчатка обладает множеством преимуществ для здоровья. Она не только полезна для здоровья кишечника, но, как выяснили исследователи, помогает снизить риск инсульта, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддерживает стабильный уровень сахара в крови

Бета-глюкан овса способствует более стабильному уровню сахара в крови. "В результате уровень сахара в крови не скачет и остается более стабильным по мере расщепления пищи в пищеварительном тракте", - объяснила диетолог Патрисия Колеса и добавила, что стабилизация уровня сахара в крови необходима для снижения риска преддиабета и контроля диабета.

Для большей способности регулировать уровень сахара в крови, Шет посоветовала сочетать овсянку с белком и полезными жирами.

Помогает оставаться сильным

В половине чашки сырых овсяных хлопьев содержится примерно 55 миллиграммов магния, что составляет 13% от 420 мг, необходимых организму ежедневно для оптимального функционирования. Этот минерал участвует более чем в 300 химических реакциях в организме. Многие из этих реакций поддерживают здоровье костей и мышц, сохраняя вашу силу с возрастом.

Однако большинство из нас не потребляет достаточно магния, что может увеличить риск остеопороза и слабости, которые могут сократить продолжительность жизни.

