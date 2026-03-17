Что лучше пить при гипертонии: ученые назвали сок №1

Этот сок поможет нормализовать артериальное давление, но как отметили ученые, тут главное регулярность. А эффект будет заметен уже через 2 недели.

Свекольный сок помогает снизить высокое артериальное давление благодаря содержащимся в нем нитратам, которые расслабляют кровеносные сосуды, и антиоксидантам, которые борются с воспалением.

Как свекольный сок влияет на высокое артериальное давление

Исследования установили, что после употребления свекольного сока его нитраты преобразуются в оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды и увеличивает приток кислорода и крови. Было доказано, что диетические нитраты снижают артериальное давление и жесткость артерий у здоровых людей, пишет Verywellhealth.

Сколько свекольного сока нужно пить

В крупном метаанализе суточные дозы свекольного сока варьировались от 70 миллилитров (мл) до 500 мл (приблизительно от 0,23 до 2 стаканов).

Как быстро начинает действовать свекольный сок

Свекольный сок может влиять на кровяное давление в течение 30 минут – трех часов после употребления. Однако некоторые исследования показали, что этот эффект исчезает в течение 10 часов.

Одно исследование показало, что ежедневное употребление свекольного сока в течение 14 дней давало лучшие результаты, чем употребление его в течение более короткого периода.

В другом исследовании с участием людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) ежедневная доза 70 мл концентрированного свекольного сока (содержащего 400 миллиграммов нитрата) в течение 12 недель привела к устойчивому снижению артериального давления по сравнению с плацебо.

Можно ли пить свекольный сок с лекарствами от давления

Употребление свекольного сока может быть безопасным, даже если вы принимаете лекарства от артериального давления.

Безопасно ли пить свекольный сок

Употребление свекольного сока безопасно для большинства взрослых. Однако следует учитывать некоторые моменты.

Битурия: Употребление свекольного сока может привести к тому, что моча или кал приобретут розовый или красный цвет из-за пигментов в свекле. Это безвредный побочный эффект, не связанный с неблагоприятными последствиями для здоровья.

Камни в почках: Свекла, шпинат, зеленая капуста, ревень, орехи и шоколад содержат большое количество оксалатов. Потребление большого количества оксалатов может увеличить риск образования камней в почках, если у вас уже высокий риск их развития.

Добавленный сахар: При покупке свекольного сока обращайте внимание на этикетку, чтобы проверить наличие добавленного сахара. Чрезмерное употребление сладких напитков связано с такими проблемами со здоровьем, как увеличение веса, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

