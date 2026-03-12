Какой фрукт полезен для здоровья сердца: ученые назвали лучший вариант

Этот фрукт способен бороться с гипертонией и защищать от сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо содержит ключевые питательные вещества, которые помогают снизить артериальное давление и поддержать здоровье сердца.

Как пишет Verywellhealth, исследования доказали, что регулярное употребление авокадо связано со снижением артериального давления. В частности, в одном исследовании употребление примерно 2,5 авокадо в неделю (это 5 порциям) было связано с уменьшением риска развития гипертонии на 17%. Этот эффект оставался стабильным даже после учета факторов образа жизни, ожирения и общего качества питания.

Польза авокадо для сердца

Авокадо поддерживает здоровье сердца в целом, а также способствует снижению артериального давления за счет нескольких факторов.

Видео дня

Улучшения контроля уровня сахара в крови и уменьшения воспаления: одно исследование установило, что ежедневное употребление авокадо (один авокадо в день) в течение 12 недель улучшило контроль уровня глюкозы и снизило маркеры воспаления, такие как высокочувствительный С-реактивный белок у взрослых с избыточным весом или инсулинорезистентностью.

Снижения "плохого" холестерина: в исследовании употребление одного авокадо в день улучшило уровень холестерина, качество питания и качество сна.

Снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний: употребление двух и более порций в неделю было связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний в целом на 16% и риска ишемической болезни сердца на 21%.

Эти улучшения связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, которые являются основной причиной инфарктов, инсультов и других серьезных проблем со здоровьем.

Результаты были особенно заметны, когда авокадо заменяло продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как сливочное масло, переработанное мясо и яйца.

Полезные для сердца питательные вещества в авокадо

Пищевая ценность авокадо связана со снижением кровяного давления и здоровьем сердца следующим образом:

Калий: этот минерал помогает регулировать влияние натрия на кровяное давление. Поддержание достаточного уровня калия помогает регулировать кровяное давление и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Магний: он связан со снижением кровяного давления за счет уменьшения сопротивления кровеносных сосудов, что облегчает кровоток.

Мононенасыщенные жиры: высокое содержание мононенасыщенных жиров в авокадо, особенно олеиновой кислоты, поддерживает здоровый уровень холестерина и уменьшает воспаление, что положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Пищевые волокна и фитостеролы: эти питательные вещества улучшают липидный обмен и обладают антиоксидантными свойствами, что способствует здоровью сердца.

Другие новости о пользе овощей и фруктов

Ранее диетологи назвали 4 овоща, которые нужно есть для здоровья печени. Они посоветовали забыть о детокс-чаях и очищающих программах, поскольку эти овощи помогают печени хорошо выполнять свою работу.

Также врач назвал 5 полезных овощей для здоровья кишечника. Он отмечал, что на самом деле, они являются одним из самых мощных инструментов для восстановления и защиты организма на клеточном уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: