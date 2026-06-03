Фрукт, в котором клетчатки даже больше, чем в авокадо

Он выглядит неприметно, но внутри полон клетчатки. Этот фрукт превосходит авокадо и помогает кишечнику работать более эффективно.

Многие из нас в основном покупают яблоки и бананы, авокадо также довольно популярны. Они содержат много питательных веществ, но есть один фрукт, который превосходит их все.

Речь идет о маракуйе, пишет Odzywianie. Отмечается, что это настоящая "бомба" питательных веществ, с особым акцентом на клетчатку.

Для сравнения - яблоко содержит около 2,4 г пищевых волокон на 100 грамм. Такая же порция банана содержит 2,6 г клетчатки, а авокадо – 6,8 г. А 100 грамм маракуйи содержат целых 10,4 г клетчатки.

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Благодаря большому содержанию клетчатки, маракуйя оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему. Нерастворимая клетчатка раздражает стенки кишечника, стимулирует перистальтику и сокращает время прохождения пищи, предотвращая запоры. В свою очередь, растворимая клетчатка впитывает воду в желудке, сохраняя длительное чувство сытости, что и позволяет избегать перекусов между едой, облегчая контроль за потреблением калорий. Это особенно важно для людей, которые пытаются похудеть.

К тому же, растворимая клетчатка питает "полезные бактерии" в кишечнике и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Другие полезные свойства маракуйи

Маракуйя также является настоящим щитом для кровеносных сосудов. Употребление этого экзотического фрукта снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Клетчатка связывает желчные кислоты, заставляя печень использовать запасы холестерина для производства новых кислот.

Кроме того, благодаря высокому содержанию биоактивных соединений маракуйя обладает сильным антиоксидантным потенциалом.

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