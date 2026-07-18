Орех №1 для здоровья мозга, сердца и кишечника: его часто недооценивают

Он являются настоящим источиком питательных веществ благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот.

Грецкие орехи, которые многие недооценивают, могут стать одним из самых полезных продуктов в рационе. Они являются настоящим источиком питательных веществ благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, клетчатки, антиоксидантов и микроэлементов.

Как отметили диетологи Линдси Джо, Сэм Шлейгер и Сара Алсинг, грецкие орехи особенно полезны для поддержания здоровья мозга, сердечно-сосудистой системы и кишечника, пишет Realsimple.

Как выясили исслдования, грецкие орехи содержат больше омега-3 жирных кислот, чем любые другие орехи.

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Кроме того, в их составе есть клетчатка, магний, марганец, медь, фосфор, цинк, витамин В6, витамин Е и фолиевая кислота. Также орехи богаты антиоксидантами и полифенолами, включая эллаговую кислоту, катехины, мелатонин и флавоноиды.

Польза для мозга

Диетологи отметили, что грецкие орехи поддерживают работу мозга благодаря сочетанию омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Алсинг объяснила, что эти вещества помогают защищать клетки мозга и поддерживать когнитивные функции с возрастом. Омега-3 также участвуют в передаче сигналов между клетками мозга, поддерживают память, обучение и помогают регулировать воспалительные процессы в нервной системе, говорится в исслдованиях.

Шлейгер добавил, что полифенолы и другие антиоксидантные соединения в грецких орехах помогают бороться с окислительным стрессом, который может повреждать клетки, и способствуют здоровому старению мозга.

Кроме того, магний, витамины группы В и другие микроэлементы в составе орехов могут положительно влиять на качество сна, концентрацию, настроение и работу нервной системы.

Польза для сердца

Грецкие орехи также считаются продуктом, полезным для сердечно-сосудистой системы. По словам Джо, омега-3 жирные кислоты помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов, нормальный уровень холестерина и сбалансированную воспалительную реакцию организма.

Клетчатка в составе орехов способствует выведению части пищевого холестерина из организма, а антиоксиданты защищают клетки от окислительного стресса, который связан с развитием сердечных заболеваний.

Шлейгер отметил, что магний помогает поддерживать нормальное расслабление сосудов, регулировать артериальное давление и работу сердечного ритма.

Пользу грецких орехов для сердца также признает Американская кардиологическая ассоциация. Организация отмечает, что исследования связывают употребление орехов со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Польза для кишечника

Еще одно важное преимущество грецких орехов – влияние на здоровье кишечника. Исслдоваия установили, что клетчатка в орехах служит питанием для полезных бактерий кишечника и помогает поддерживать разнообразие микробиома.

Полифенолы также положительно влияют на кишечную флору, стимулируя рост полезных микроорганизмов и образование соединений, которые поддерживают пищеварение.

Кроме того, омега-3 жирные кислоты помогают сохранять здоровый кишечный барьер и поддерживать связь между кишечником и иммунной системой.

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