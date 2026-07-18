Как повысить уровень магния без добавок: эксперты назвали 7 трав

Хотя основными источниками этого минерала считаются орехи, семена и зеленые листовые овощи, некоторые травы также могут помочь увеличить его потребление.

Магний играет важную роль в работе нервной и мышечной систем, поддерживает иммунитет, способствует качественному сну и участвует в сотнях процессов в организме.

Хотя основными источниками этого минерала считаются орехи, семена и зеленые листовые овощи, некоторые травы также могут помочь увеличить его потребление, пишет Health. В частности, эксперты назвали 7 трав, которые отличаются высоким содержанием магния и одновременно являются источником других полезных веществ.

Наибольшее количество магния содержит молотый шалфей – около 8,56 мг на одну столовую ложку. Кроме того, он богат витамином К, а также содержит кальций, железо, калий и антиоксиданты, защищающие клетки организма от повреждений. Шалфей хорошо сочетается с блюдами из птицы, овощами, бобовыми и супами.

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Второе место занимает свежая мята, которая содержит 7,18 мг магния на две столовые ложки. Помимо этого, она богата антиоксидантами, включая розмариновую кислоту. Исследования также указали на способность мяты облегчать тошноту и дискомфорт в пищеварительной системе.

В список также вошел свежий укроп – около 4,9 мг магния на стакан зелени. Он содержит витамины А и С и отлично подходит к рыбе, картофелю, овощам и соусам.

Еще одним богатым источником магния специалисты называют сушеные листья кориандра (кинзы). В одной столовой ложке содержится 4,16 мг минерала. Кроме магния, как установили исследования, эта пряность богата витаминами С и К, калием и растительными антиоксидантами. Ее рекомендуют добавлять в супы, блюда из риса, карри и сальсу.

В перечень вошел и свежий базилик, который содержит 3,84 мг магния на четверть стакана. Он также является источником витаминов А и К и розмариновой кислоты, обладающей противовоспалительными и противовирусными свойствами.

Также эксперты рекомендовали обратить внимание на сушеный кервель, содержащий 2,47 мг магния на столовую ложку. Эта популярная во французской кухне зелень богата витамином С и антиоксидантами, установили исследования. Эта трава хорошо подходит для блюд из яиц, морепродуктов и овощей.

Замыкает список сублимированный шнитт-лук, в одной столовой ложке которого содержится 1,28 мг магния. Он также является источником витаминов А, С и К, калия, железа и серосодержащих соединений, обладающих противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Ученые отметили, что хотя травы не способны полностью покрыть суточную потребность в магнии, их регулярное использование в рационе помогает увеличить поступление этого важного минерала и одновременно обогатить питание витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами.

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