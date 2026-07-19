Макароны или рис: какой гарнир выбрать для лучшего пищеварения

Полезность продукта зависит, в частности, от количества клетчатки.

Если у вас есть проблемы с пищеварением, может возникнуть вопрос: что лучше подходит – макароны или рис. Издание Verywell Health пишет: рис, особенно белый, лучше, если у вас чувствительный желудок, а макароны, в частности цельнозерновые, лучше для долгосрочного здоровья кишечника.

Как отмечается, белый рис, а также рафинированные (обычные) макароны содержат меньше клетчатки, чем их цельнозерновые аналоги, что облегчает их переваривание при расстройстве желудка. Однако белый рис содержит ещё меньше клетчатки, что может сделать его более лёгким для чувствительного желудка.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан вареного белого риса содержит всего около 1 грамма клетчатки. Поэтому, как отмечается в статье, это хороший вариант для людей с такими заболеваниями, как дивертикулит или синдром раздраженного кишечника, которым может быть рекомендовано соблюдать диету с низким содержанием клетчатки. В таких ситуациях белый рис может быть лучшим выбором, чем коричневый.

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Рафинированные, или "обычные", макароны изготавливаются из рафинированной пшеничной муки, лишенной отрубей и зародыша пшеничного зерна. Это также значительно снижает количество клетчатки и питательных веществ. Как утверждает Американская диабетическая ассоциация, благодаря этому такой продукт легко усваивается, ведь 1 стакан вареных спагетти содержит 3 г клетчатки.

Что лучше для пищеварения

Если вам важно долгосрочное здоровье пищеварительной системы, то для этого необходимо достаточное количество клетчатки. В таком случае лучшим вариантом будут цельнозерновые макароны и коричневый рис. Причем цельнозерновые макароны содержат даже больше клетчатки, чем коричневый рис, говорится в статье.

В издании отметили, что цельнозерновые макароны содержат отруби и зародыш вместе с эндоспермом зерна. Благодаря этому в них сохраняется больше как клетчатки, так и питательных веществ. Одна чашка вареных цельнозерновых спагетти содержит 7 г клетчатки, которая помогает вашей пищеварительной системе работать должным образом.

Между тем один стакан вареного коричневого риса, по данным Министерства сельского хозяйства США, содержит около 4 г клетчатки. Поэтому коричневый рис – лучший выбор для получения клетчатки, чем белый.

Почему клетчатка важна для пищеварения

В статье отмечается, что клетчатка помогает дольше чувствовать сытость, способствует правильной работе пищеварительной системы. Американская академия питания и диетологии рекомендует женщинам потреблять 25–28 г клетчатки в день, а мужчинам – 28–34 г.

Большинство людей не получают достаточного количества клетчатки. К продуктам, богатым клетчаткой, относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые.

Могут ли рис и макароны нанести вред

Хотя и редко, но все же встречается непереносимость риса или аллергия на него, которая может вызывать неприятные симптомы со стороны пищеварения, предупреждают в издании. Аллерголог должен провести тесты, чтобы поставить окончательный диагноз.

Если вы хотите, чтобы употребление макарон не вызвало проблем с пищеварением, избегайте лишних соусов, содержащих чеснок, молоко, сыр, лук, помидоры, советуют в издании.

Если у вас чувствительность к глютену или целиакия, то традиционные макароны – как рафинированные, так и цельнозерновые – могут раздражать пищеварительную систему. В таком случае стоит выбирать макароны из коричневого риса, нута, чечевицы, киноа.

Ранее УНИАН писал, что будет с уровнем сахара в крови, если несколько раз в неделю есть макароны. Отмечалось, что для того, чтобы употребление этого блюда не вызывало скачков сахара, их не нужно переваривать. Также необходимо выбирать макароны из цельной пшеницы и чечевицы, а не рафинированные. Кроме того, важно контролировать количество и добавлять полезные жиры.

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