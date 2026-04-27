8 соков для здоровья кишечника и сердца

Специалисты рекомендовали отдавать предпочтение овощным сокам, а не фруктовым.

Микронутриенты и соединения в 100% фруктовых или овощных соках оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, поддерживая здоровье кишечника и сердца.

1. Сок из вишни

Обеспечивает антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и окислительным стрессом, установлили исследования.

Видео дня

Вишня содержит флавоноиды, такие как антоцианы, обеспечивает витамины и минералы, такие как калий и витамины А, С и Е. Способствует спокойному сну благодаря содержанию мелатонина, пишет Verywellhealth.

Однако, даже 100% вишневый сок содержит много сахара (около 33 граммов на стакан), поэтому, перед тем как пить его на регулярной основе, людям с диабетом или преддиабетом лучше проконсультироваться на счет этого с врачем.

2. Свекольный сок

Согласно исследованиям, свекла обладает такими противовоспалительными свойствами:

нитраты снижают артериальное давление;

антиоксиданты, такие как флавоноиды, полифенолы и беталаины;

калий, который помогает в работе нервов и мышц, а также защищает от мышечных судорог, слабости и усталости;

витамин С, который помогает поддерживать выработку коллагена, полезного для иммунной системы, и усвоение железа.

Ищите свекольный сок без добавления сахара. Иногда свекольный сок смешивают с другими соками, например, с яблочным и морковным.

3. Морковный сок

Он богат мощными антиоксидантами, такими как бета-каротин и альфа-каротин. Морковный сок также содержит такие питательные вещества, как фолат, который способствует образованию красных кровяных клеток и помогает защитить от врожденных дефектов позвоночника во время беременности, а также витамины А, С, Е и К.

Питательные вещества в морковном соке помогают поддерживать иммунитет, здоровье глаз, кожи, сердца, печени.

4. Лимонный сок

Как доказали исследования, лимоны содержат антиоксиданты, которые уменьшают окислительное повреждение. Они также содержат питательные вещества, которые способствуют их противовоспалительному действию, в том числе витамин C, калий, фолат, а также кальций, который помогает поддерживать здоровье костей, функцию мышц, секрецию гормонов и сокращение сосудов.

Немногие пьют лимонный сок в чистом виде, но выжимание сока половины лимона в стакан воды – это хороший способ получить пользу от лимонного сока.

Специалисты советуют брать свежий, а не бутилированный лимонный сок, а также использовать воду комнатной температуры или теплую воду, чтобы извлечь витамин С из лимона.

5. Томатный сок

Он содержит бета-каротин и ликопин, которые снижают окислительный стресс и уменьшить риск некоторых хронических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помидоры также содержат витамин С, калий, железо, фолат, фитохимические вещества, фенольные соединения.

6. Арбузный сок

Этот сок является источником питательных веществ, поддерживающих здоровье и способствующих снижению воспаления. К ним относятся витамин С и А, бета-каротин, ликопин, кальций, магний, фосфор, калий, L-цитруллин.

Питательные вещества в арбузе связаны с такими полезными свойствами для здоровья, как:

поддержание здоровья и функции кровеносных сосудов;

помощь в регулировании артериального давления;

улучшение здоровья кожи;

помощь в снижении риска возрастной макулярной дегенерации и катаракты.

7. Сок красной капусты

Исследования выяснили, что сок красной капусты способствует поддержанию здоровья кишечника за счет увеличения количества полезных бактерий в кишечной микробиоте. Это улучшает барьерную функцию кишечника, антиоксидантное действие и помогает уменьшить воспаление толстой кишки.

8. Сок из красного или фиолетового винограда

Сок из красного или фиолетового винограда богат флавоноидами, которые являются антиоксидантами и помогают защитить клетки от повреждений, вызванных старением и окислительным стрессом.

Исследования показали, что сок из красного винограда защищает от "плохого" холестерина и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Советы по приготовлению сока дома:

старайтесь выбирать овощи в большем количестве, чем фрукты;

ограничьте потребление сока до 110 мл или меньше в день;

используйте соковыжималку холодного отжима или соковыжималку медленного отжима, чтобы сохранить как можно больше питательных веществ.

