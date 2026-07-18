Мелатонин помогает не только при бессоннице: ученые обнаружили новое свойство популярной добавки

Мелатонин – гормон, который рекомендуют преимущественно для улучшения качества сна.

Гормон мелатонин вырабатывается в организме в соответствии с работой внутренних биологических часов и помогает человеку заснуть. Именно поэтому врачи часто рекомендуют соответствующий препарат как средство для улучшения сна. Однако исследователи из Сиднейского университета доказали, что препараты с мелатонином обладают и другими полезными свойствами. Об этом пишет HVG.

Ученые обнаружили, что процессы, которые мелатонин запускает в головном мозге, также способствуют облегчению хронической боли. Согласно их выводам, этот гормон действительно может ослаблять хроническую мышечно-скелетную боль, поражающую мышцы, кости, суставы, а также сухожилия и связки. В некоторых случаях он оказался столь же эффективным, как и другие обезболивающие препараты, в частности опиоиды, нестероидные противовоспалительные средства и парацетамол. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Pain.

По словам ведущего автора исследования Канчао Ву, эти результаты особенно обнадеживают, ведь мелатонин уже широко используется и считается безопасным препаратом. Кроме того, его применение потенциально позволит реже использовать более рискованные лекарства, которые могут вызывать зависимость.

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Всего в исследованиях приняли участие 2028 человек. Как отмечается, хотя каждое отдельное исследование не было достаточно масштабным или комплексным, чтобы сделать окончательные выводы о связи между мелатонином и болью, объединенный анализ всех данных позволил авторам выявить важную закономерность: мелатонин в среднем снижал интенсивность боли примерно на 9 баллов по шкале от 0 до 100.

Впрочем, результаты зависели от причины боли. У людей, испытывавших боль после операции, статистически значимого эффекта обнаружено не было. Зато у пациентов с хронической болью мелатонин демонстрировал заметный обезболивающий эффект.

Вместе с тем были зафиксированы некоторые побочные эффекты, среди которых – тошнота, головная боль, головокружение.

Как отмечает издание, мелатонин в целом считается безопасным и хорошо переносится людьми при кратковременном применении, то есть в течение 1–2 месяцев. В то же время в отношении длительного применения пока недостаточно данных, чтобы с уверенностью назвать его полностью безопасным. Более того, уже имеются результаты исследований, свидетельствующие о том, что длительное применение мелатонина может быть связано с развитием сердечной недостаточности.

Авторы статьи подчеркнули, что ученые пока не знают, почему именно мелатонин может оказывать обезболивающий эффект, поэтому это направление исследований требует дальнейшего изучения.

Ранее УНИАН писал о том, как долго можно принимать мелатонин. Исследователи обнаружили, что у взрослых с бессонницей, принимавших мелатонин не менее года, риск развития сердечной недостаточности на 90% выше, чем у тех, кто его не принимал. Поэтому ученые пришли к выводу, что безопасным является кратковременный прием мелатонина.

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