Какие яблоки самые полезные: диетологи назвали 5 сортов

Эти сорта будут особенно полезными для людей с проблемами пищеварения.

Яблоки - отличный перекус для улучшения здоровья кишечника. Некоторые сорта содержат немного больше клетчатки, чем другие, но все сорта способствуют пищеварению и здоровью сердца.

Секрет максимального потребления клетчатки - есть яблоки с кожурой, пишет Verywellhealth.

1. Ред Делишес

По данным ученых, в одном среднем яблоке этого сорта содержится 4,5–5 г клетчатки. "Ред Делишес содержит одно из самых высоких количеств клетчатки на одно среднее яблоко по сравнению с другими распространенными сортами", - сказала диетолог Кейси Ваврек, и добавила, что этот сорт яблок лучше всего подходит для употребления в свежем виде.

"Большинство яблок содержат примерно одинаковое количество клетчатки, если их есть с кожурой, обычно около 4-5 г на одно среднее яблоко, включая как растворимую, так и нераствор, - отметила она.

2. Гренни Смит

В одном среднем яблоке этого сорта содержится 4–4,7 г клетчатки. "Яблоки Гренни Смит кислые, что означает, что в них меньше сахара, чем в других сортах", - сказала диетолог Джулия Зумпано.

Они плотные, что делает их идеальными для выпечки, добавила она.

3. Фуджи

1 среднее яблоко содержит 4–4,5 г клетчатки. Яблоки Фуджи известны своей сладостью, сказала Зумпано, и они довольно хрустящие.

4. Гала

По данным исследований, на одно среднее яблоко приходится 3,5–4 г клетчатки. Яблоки Гала также известны сладостью и хрустящей текстурой, сказал Ваврек. Они также менее калорийны и менее кислые, чем другие сорта.

5. Ханикрисп

1 среднее яблоко содержит 3–4 г клетчатки. "Этот сорт яблок сочный, со сбалансированным кисло-сладким вкусом", - сказала Ваврек.

Она отметила, что хотя в них клетчатки сравнительно не так много, как в других сортах, ханикрисп все же являются полезным для пищеварения.

Что говорят диетологи о яблоках в целом

Специалисты отметии, что большинство яблок имеют схожую питательную ценность. "Сорта яблок различаются главным образом по вкусу и текстуре. В плане питательной ценности они похожи, но баланс сахара и кислоты, хрусткость и уровень антиоксидантов могут немного различаться между сортами", - объяснила Ваврек.

Сколько клетчатки нужно есть в день

Взрослым необходимо от 25 до 38 г клетчатки в день. В частности, как установили исследования, взрослым женщинам следует стремиться к потреблению не менее 25 г клетчатки в день, а взрослым мужчинам - не менее 38 г в день.

Другие новости о пользе клетчатки

Ранее ученые сообщали, что клетчатка содержится в фруктах и ​​овощах, а также в злаках, и она необходима организму для нормального функционирования. Клетчатка помогает чувствовать себя сытым, что способствует поддержанию здорового веса. Она также играет роль в здоровом пищеварении, предотвращает запоры и используется для лечения ряда заболеваний, включая дивертикулез, болезни сердца и диабет.

