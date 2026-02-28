Люди, живущие в горах, реже имеют высокий сахар: чем важно новое открытие

Ученые выразили надежду, что это открытие проложит путь к новым методам лечения диабета.

Новое исследование показало, что жизнь на значительной высоте может заставить красные кровяные клетки действовать как "губки для глюкозы", помогая контролировать уровень сахара в крови. Ученые выразили надежду, что это открытие проложит путь к новым методам лечения диабета, и уже создали препарат, который воспроизводит этот эффект у мышей, пишет Science Focus.

Ученые уже давно заметили, что уровень заболеваемости диабетом ниже среди людей, проживающих в высокогорных районах, где понижен уровень кислорода. В США люди, живущие на высоте 1500 метров над уровнем моря, имеют на 12% меньший риск диабета, чем те, кто проживает на высоте ниже 500 метров.

Точная причина такой связи долгое время оставалась загадкой. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, пролило свет на этот вопрос: все благодаря эритроцитам, количество которых в организме возрастает в условиях низкого уровня кислорода.

Исследователи проверили свою гипотезу на мышах, поместив их в среду с пониженным содержанием кислорода, чтобы снизить уровень насыщения крови кислородом – состояние, известное как гипоксия. Затем они отследили, куда исчезает глюкоза из крови, и обнаружили, что ее активно поглощают эритроциты, лишенные достаточного количества кислорода. После этого красные кровяные клетки превращали глюкозу в молекулу, которая облегчает отдачу кислорода тканям.

"Это обеспечивает эффективное высвобождение даже того небольшого количества кислорода, которое переносят эритроциты, помогая организму выживать в условиях гипоксии", - пояснила доктор Йоланда Марти-Матеос из Института Гладстона, возглавившая исследование.

По ее словам, "эритроциты, формирующиеся в условиях гипоксии, являются особыми, поскольку имеют больше транспортеров глюкозы, чем обычные клетки крови".

Команда ученых надеется, что это открытие станет "доказательством концепции" для создания новых методов лечения диабета.

"Мы с энтузиазмом относимся к небольшой молекуле, разработанной нашей лабораторией, – HypoxyStat, которая имитирует воздействие низкого уровня кислорода без фактического уменьшения его количества в вдыхаемом воздухе", – отметила старший автор исследования доктор Иша Джайн, также из Института Гладстона.

После введения препарата мышам он полностью нормализовал повышенный уровень сахара в крови и оказался значительно более эффективным, чем существующие лекарства.

"Впереди еще много работы, прежде чем это дойдет до пациентов, но биологические механизмы действительно обнадеживающие", – подытожила Джайн.

По словам экспертов, она улучшает реакцию организма на инсулин, снижает уровень сахара в крови после еды, поддерживает контроль веса, а также снижает уровень гормонов стресса и улучшает психическое здоровье. В комплексе это способствует снижению уровня сахара в крови в целом.

