Что будет, если ежедневно есть бананы: диетологи назвали 6 преимуществ для здоровья

Несмотря на содержание крахмала, этот овощ можно употреблять даже диабетикам, говорят эксперты.

Бананы богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, которые необходимы для нашего здоровья. Этот фрукт также относительно легкий для желудка, что делает его идеальным для успокоения расстройств пищеварения.

Эксперты по питанию на страницах martha stewart объяснили, что происходит с организмом, когда вы едите бананы.

1. Сытость

Когда вы регулярно едите бананы, вы будете чувствовать сытость между приемами пищи. Это благодаря содержанию пищевых волокон и резистентного крахмала, которые помогают пище дольше задерживаться в желудке, говорит зарегистрированный диетолог и доцент кафедры здоровья населения и профилактики заболеваний в Калифорнийском университете Мэтью Лэндри. Другими словами, они уменьшают скорость продвижения пищи через желудок в тонкий кишечник, тем самым дольше сохраняя чувство сытости.

2. Пищеварение

Благодаря богатому содержанию клетчатки, бананы являются одними из лучших продуктов для здоровья кишечника. В частности, они содержат пектин (его больше в спелых бананах) и резистентный крахмал (содержится в зеленых бананах), говорит зарегистрированный диетолог Лорен Манакер.

По ее словам, пектин – это растворимая клетчатка, которая помогает смягчить стул и облегчить запоры. Между тем, резистентный крахмал действует как пребиотик, то есть он служит топливом для полезных бактерий в толстом кишечнике.

3. Контроль уровня сахара

Бананы в составе сбалансированного рациона помогают регулировать уровень сахара в крови. Содержание клетчатки замедляет пищеварение и усвоение углеводов после еды, что снижает риск быстрого всплеска глюкозы в крови, говорит Манакер.

"Вместо этого глюкоза высвобождается более постепенно, помогая поддерживать более стабильный уровень сахара в крови с течением времени", – отметила она.

4. Стабильная энергия

Поскольку бананы способствуют насыщению и стабильному уровню сахара, они также обеспечивают длительный приток энергии, утверждает Манакер. По ее словам, это благодаря сочетанию простых и сложных углеводов, а также содержанию витамина B6.

"Простые углеводы предлагают быстрый источник энергии, тогда как сложные углеводы замедляют всасывание сахара в кровь. Эта комбинация предотвращает резкие скачки и последующие падения уровня сахара в крови, которые вы можете получить от других сладких перекусов", – рассказала эксперт.

Что касается витамина B6, то он превращает эти углеводы, а также жиры в полезную энергию для клеток, добавила Манакер.

5. Контроль артериального давления

Если вы стремитесь контролировать артериальное давление, один из вариантов – есть больше бананов.

"Благодаря высокому содержанию калия бананы могут помочь регулировать артериальное давление. Он действует против натрия - вещества, которое может привести к задержке жидкости при употреблении в больших количествах", - пояснил Лэндри.

Манакер добавила, что калий помогает противодействовать этому, стимулируя почки выводить больше натрия с мочой. В результате стенки кровеносных сосудов расслабляются, уменьшается напряжение и снижается общее артериальное давление.

6. Снижение риска заболеваний

По словам Лэндри, бананы обеспечивают определенную антиоксидантную защиту благодаря содержанию фенольных соединений, каротиноидов и флавоноидов. Эти соединения помогают защитить клетки от окислительного повреждения - процесса, который со временем может увеличить риск хронических заболеваний.

Сколько бананов в день можно есть

По словам экспертов, для большинства людей ежедневное употребление бананов является безопасным. Но, как и со всеми продуктами, идеальная суточная норма потребления зависит от ваших конкретных потребностей в калориях и общего рациона. В целом, употребление 1-2 бананов в день хорошо переносится организмом и не вызывает побочных эффектов, говорит Лэндри.

Однако помните, что бананы не являются волшебным решением для здорового питания, предупредили эксперты. Манакер подчеркнула: нужно употреблять разнообразные фрукты, поэтому бананы должны быть частью сбалансированного рациона.

Что еще нужно знать о бананах

Хотя в целом бананы считаются безопасными, некоторым следует быть осторожными с этим фруктом. Например, если у вас хроническое заболевание почек, то этому органу может быть трудно контролировать уровень калия. Как следствие, вам может понадобиться ограничить потребление бананов, поскольку они богаты этим микроэлементом, говорит Лэндри.

Также, если у вас диабет, вам, вероятно, придется учитывать размер порций или то, что вы едите с бананом, поскольку он является источником натуральных сахаров. Издание советует проконсультироваться с врачом или диетологом для получения конкретных рекомендаций.

Ранее УНИАН писал, действительно ли бананы резко повышают сахар. Отмечалось, что на это влияют количество съеденного фрукта, а также спелость и содержание сахара. Клетчатка, которой много в бананах, помогает сделать реакцию сахара в крови более контролируемой и медленной по сравнению с тем, как это происходит при употреблении чипсов или печенья.

