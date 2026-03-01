Диетолог рассказала, что с ней произошло, когда она целую неделю пила зеленый чай

Специалист поделилась результатами своего опыта и рассказала можно ли за неделю увидеть преимущества этого напитка для здоровья.

Диетолог Лорен Манакер решила попробовать пить только зеленый чай в течение 7 дней подряд, чтобы посмотреть, повлияет ли это на организм.

Она поделилась своим опытом и рассказала, что дал ей такой эксперимент, пишет Prevention. Манакер рассказала, что быстро привыкла пить только зеленый, а не другие виды чая и заметила плавный и устойчивый прилив энергии.

"Не было упадка сил в середине дня или легкой нервозности, которую я иногда испытываю после кофе. Это была скорее мягкая бодрость, которая помогала мне справляться с утренними делами", - поделилась диетолог.

Специалист отметила, что не заметила каких-либо изменений в пищеварении или в состоянии кожи, а также не могла сказать улучшилось ли здоровье ее сердца или мозга.

"Как диетолог, я знаю, что преимущества зеленого чая для здоровья людей, проявляются у тех, кто пьет его гораздо дольше, чем неделя. Этот напиток богат соединениями, которые могут оказать глубокое влияние на общее самочувствие", - отметила диетолог.

Преимущества зеленого чая

Богат антиоксидантами

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений, уменьшают воспаление и поддерживают общее здоровье, нейтрализуя вредные свободные радикалы.

Это повреждение клеток, или окислительный стресс, связано с хроническими заболеваниями и старением. Помогая нейтрализовать свободные радикалы, антиоксиданты в зеленом чае помогают снизить этот стресс, поддерживая защитные системы организма.

Способствует потере веса

Было показано, что этот напиток зааметно ускоряет метаболизм. Это означает, что организм может сжигать калории более эффективно, даже в состоянии покоя.

Некоторые исследования показывают, что зеленый чай усиливает окисление жиров, особенно во время физических упражнений. Это означает, что он может помочь организму более эффективно использовать жир в качестве источника энергии. В сочетании со сбалансированным питанием и регулярной физической активностью употребление зеленого чая может обеспечить дополнительную поддержку при похудении.

Способствует здоровью сердца

Исследования связывают регулярное употребление зеленого чая с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы. В частности, исследования показали, что этот чай может помочь снизить уровень общего и "плохого" холестерина. Он также может поддерживать функцию внутренней оболочки кровеносных сосудов, что помогает регулировать кровяное давление.

Поддерживает когнитивное здоровье

Зеленый чай способствует повышению умственной активности. Сочетание кофеина и уникальной аминокислоты L-теанина, помогает улучшить концентрацию внимания и скорость реакции без потенциальной нервозности или резкого спада энергии, часто связанных с другими кофеиносодержащими напитками.

Новые исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может обеспечить защиту от возрастного снижения когнитивных функций. Было показано, что мощные антиоксиданты в зеленом чае, уменьшают воспаление и помогают защитить клетки мозга от повреждений.

Недостатки употребления зеленого чая

Зеленый чай не лишен потенциальных недостатков. Большинство из них связаны с содержанием кофеина. Хотя в нем меньше кофеина, чем в кофе, этого достаточно, чтобы вызвать проблемы у чувствительных людей. Побочные эффекты могут включать беспокойство, проблемы со сном, головные боли или учащенное сердцебиение.

Еще одна проблема связана с танинами - соединениями, которые придают напитку немного горьковатый вкус. Танины могут связываться железом, затрудняя его усвоение организмом. Этот эффект особенно важен для тех, кто полагается на растительные источники железа, поскольку со временем это может увеличить риск дефицита железа. Кроме того, танины могут повышать кислотность желудка и вызывать тошноту или дискомфорт в пищеварительной системе, особенно если вы пьете зеленый чай натощак. А в некоторых случаях потребление большого количества танинов может снизить выработку слюны, что приводит к состоянию, известному как ксеростомия (сухость во рту).

