У 4 врачей спросили, помогает ли горячая вода похудеть, все они ответили одинаково

Врачи четко ответили, дает ли преимущесва питье горячей воды по утрам.

Нет простого и быстрого решения для похудения, и если кто-то обещает это, то часто его заявления не подкреплены наукой.

Такое мнение высказал врач-терапевт и специалист по ожирению Ришель Коррадо, пишет Parade. По этой причине Коррадо подчеркнула, что крайне важно отличать факты от вымысла, когда речь идет о лайфхаках, таких как питье горячей воды для похудения.

"Многие вымышленные утверждения в соцсетях не подтверждаются фактами. Люди часто тратят значительные суммы денег и ставят под угрозу свое здоровье, используя стратегии, которые не работают", - заявила врач.

Видео дня

Помогает ли горячая вода похудеть

"Нет убедительных доказательств того, что употребление горячей воды усиливает процесс похудения", - отметил бариатрический хирург Мир Али.

Доктор Коррадо также придерживается этой точки зрения. "В теплой воде нет ничего волшебного", – заявляет она.

Али объяснил, что теоретически, люди могут верить, что горячая вода помогает похудеть, потому что считается, что она "ускоряет" метаболизм.

Слухи о детоксикации также присутствуют, когда речь идет о горячей воде. Акушер-гинеколог Питер Балаж отметил, что люди считают, будто горячая вода выводит токсины и значительно ускоряет потерю веса:

"Прямой, основанный на доказательствах ответ – нет: затраты энергии, необходимые для нагревания воды до температуры тела, клинически незначительны".

Тем не менее, горячая вода может косвенно способствовать снижению веса. "Хотя употребление горячей воды не является панацеей для похудения, она может оказывать косвенную поддержку", – уточнил руководитель отделения бариатрической хирургии Ханс Й. Шмидт.

Врач объяснил, что основное преимущество употребления воды любой температуры заключается в том, что она может способствовать ощущению сытости:

"Употребление воды перед едой может помочь вам меньше есть, тем самым снижая общее потребление калорий".

К тому же, как отметила Коррадо, часто люди путают голод и жажду. "Если человек пьет больше воды и предотвращает обезвоживание, он может не так сильно чувствовать голод", - сказала врач.

Способствует ли детоксикации организма горячая вода

"Хотя поддержание водного баланса крайне важно для почек и печени – органов детоксикации организма, утверждение о том, что горячая вода обладает особыми детоксицирующими свойствами, не нашла убедительного научного подтверждения", – сообщил доктор Шмидт.

Горячую или холодную воду лучше пить по утрам

"Честно говоря, просто пейте воду", – утверждает доктор Коррадо.

При этом она отметила, что теплая вода может помочь при пищеварении, вздутии живота и запорах. "Но я бы не сказала, что она подходит всем без исключения", - сказала врач.

Врачи отметили, что если оптимизация температуры воды для здоровья и общей работоспособности вас не напрягает, вы можете поэкспериментировать с горячей и холодной водой.

"Если вы собираетесь заниматься спортом, холодная вода лучше подходит для повышения производительности и поддержания водного баланса, поскольку она помогает эффективнее снизить температуру тела", – объяснил Балаж.

"Однако горячая вода может стимулировать мягкие мышечные сокращения, которые продвигают пищу по пищеварительному тракту, и это также может быть успокаивающим способом начать день", - добавил он.

Но если серьезно, отметили специалисты, если просто пить воду успокаивает вашу нервную систему, это работает фантастически.

Другие новости о пользе воды

Ранее диетологи назвали полезные свойства горячей воды и как она влияет на организм. Они даже посоветовали ввести привычку ежедневное питье горячей воды.

Помимо этого ученые нашли 12 причин пить горячую воду.

Вас также могут заинтересовать новости: