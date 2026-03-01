Что происходит с вашим холестерином, если вы едите яйца каждый день: ответ ученых

Ученые назвали безопасное ежедневное количество яиц.

Яйца – едва ли не самый противоречивый продукт в рационе современного человека. С одной стороны, это эталонный источник белка, с другой – объект горячих дискуссий из-за высокого содержания холестерина. Издание Health выяснило, как ежедневное употребление яиц влияет на артериальное давление.

Противоречивые факты

Согласно материалу, яйца являются важной частью системы питания DASH, которая официально признана медицинским сообществом как один из лучших методов контроля гипертонии. В 2025 году сравнительный анализ от Journal of the American Nutrition Association подтвердил, что ежедневное потребление яиц в рамках диеты никоим образом не ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы, по данным исследования.

А вот результаты длительного французского исследования E3N, в котором приняли участие более 47 000 женщин, указывают на связь между рационом и здоровьем сердца. В течение 15 лет ученые фиксировали, что чрезмерное потребление холестерина, в частности употребление более семи яиц в неделю, существенно повышает вероятность развития гипертонии.

Видео дня

Являются ли яйца угрозой для сердца

Ученые из The American Journal of Clinical Nutrition, которые проводили исследование в 2025 году, отмечают, что опасения относительно негативного влияния яиц на здоровье сердца значительно преувеличены. Они выяснили, что для большинства людей регулярное потребление этого продукта не приводит к повышению уровня холестерина в крови.

Наш организм – это умная система, которая умеет поддерживать баланс. Когда вы потребляете продукты с высоким содержанием холестерина, такие как яйца, срабатывает естественный компенсаторный механизм: вы съедаете холестерин с пищей, ваша печень начинает производить меньше собственного холестерина, объясняют они.

В рамках исследования ученые сравнили различные типы диет и сделали важные выводы

Два яйца в день – это безопасно. Потребление такого количества яиц в рамках рациона с низким содержанием насыщенных жиров не повышает уровень "плохого" холестерина. Настоящий враг – насыщенные жиры. Исследование подтвердило, что на уровень холестерина в крови значительно сильнее влияет общее количество насыщенных жиров в рационе, например, жирное мясо, фастфуд, трансжиры, а не холестерин, содержащийся непосредственно в яйцах.

Как правильно добавить яйца в рацион

Эксперты советуют обращать внимание не на количество яиц, а на то, с чем вы их едите. Яйцо пашот с овощами и цельнозерновым хлебом – это идеальный завтрак. Зато жареная яичница с беконом или колбасой нивелирует всю пользу продукта из-за большого количества соли и трансжиров в переработанном мясе.

Другие новости о здоровье

Ранее УНИАН писал, что диетолог рекомендует добавлять в рацион 6 суперпродуктов, которые сочетают в себе высокое содержание белка и клетчатки для длительного насыщения и контроля веса. В этот список вошли чечевица, нут, черная фасоль, эдамаме, малина и семена чиа, которые помогают поддерживать здоровье мышц и пищеварительной системы. Благодаря такому составу эти продукты стабилизируют уровень сахара в крови и предотвращают переедание, что делает их идеальными для ежедневного употребления.

Добавим, что секрет долголетия и изящного старения, который часто приписывают француженкам и японкам, заключается не в магии, а в глубоком уважении к своему телу через сбалансированное питание и постоянную активность. Главным фактором красивого старения является поддержание мышечной массы с помощью регулярных силовых тренировок и достаточного потребления белка.

Вас также могут заинтересовать новости: