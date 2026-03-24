Что лучше для уровня сахара в крови - виноград или бананы: диетологи дали точный ответ

Диетологи рассказали, как эти фрукты влияют на уровень сахара в крови после употребления.

Употребление фруктов разумный выбор, когда речь идет о поддержании уровня сахара в крови. Ежедневное употребление фруктов может даже помочь предотвратить диабет 2 типа.

Для этих целей подходят виноград и бананы - оба варианта питательны и вкусны, но влияет ли один из них на уровень сахара в крови больше, чем другой? На этот вопрос ответили диетологи, пишет Eatingwell. Они рассказали, что хотя виноград и бананы влияют на уровень сахара в крови немного по-разному, ни один из них на самом деле не является "плохим" выбором с точки зрения реакции уровня сахара в крови и вот почему.

Как виноград влияет на уровень сахара в крови

Виноград беден клетчаткой и богат сахаром, поэтому может вызывать более резкое и быстрое повышение уровня сахара в крови по сравнению, например, с грушами или бананами, сказала диетолог Кэти Хейк.

Другой диетолог Вандана Шет добавила, что в употреблении винограда главное соблюдать размер порции. Она объяснила, что большие порции приводят к большему повышению уровня сахара в крови, но они также содержат воду и другие питательные вещества.

По данным исследований, в порции винограда объемом ⅔ стакана содержится около 17 граммов сахара. Это может показаться много, но повышение уровня сахара в крови после его употребления не является поводом для беспокойства. "Для большинства здоровых людей без диабета повышение уровня сахара умеренное и временное", – сказала Шет.

При этом, как показали исследования, даже для некоторых людей с диабетом умеренное употребление фруктов может привести к снижению уровня сахара в крови.

Как бананы влияют на уровень сахара в крови

Бананы обеспечивают более длительное высвобождение энергии по сравнению с виноградом, но их влияние на уровень сахара в крови зависит от степени зрелости, отметила Хейк. Зеленые бананы содержат больше резистентного крахмала, который проходит через желудок и тонкий кишечник, не перевариваясь. Это, как доказали исследования, замедляет пищеварение и усиливает чувство сытости. Исследования показывают, что резистентный крахмал также может снижать уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину.

Очень спелый банан, как правило, способствует более существенной реакции уровня сахара в крови. "Коричневый банан с пятнами превратил большую часть крахмала в простой сахар, что приводит к более быстрому повышению уровня сахара в крови", – объяснила Хейк.

Но, как и в случае с виноградом, это повышение уровня сахара в крови незначительное и не является поводом для беспокойства.

Банан также содержит много клетчатки – 3 грамма. "Эта клетчатка замедляет всасывание сахара в кровоток", – сказала Хейк.

Виноград против бананов: что лучше для уровня сахара в крови

По мнению диетологов, ни один из фруктов не является лучше или хуже для уровня сахара в крови. "Для людей без диабета оба фрукта легко вписываются в рацион", – сказала Шет.

Если вы обеспокоены, подумайте о том, чтобы употреблять фрукты вместе с белками или полезными жирами. Это замедляет пищеварение и помогает обеспечить медленное и контролируемое поступление сахаров из фруктов в кровоток, а не резкий выброс, посоветовала Хейк.

Диетолог также добавила, что выбор более подходящего фрукта также зависит от ваших целей:

"Если вам нужен быстрый прилив энергии перед пробежкой, быстродействующие сахара в винограде на самом деле "лучше". Если вы хотите чувствовать себя сытым до обеда, банан – более стабильный выбор".

Другие советы для улучшения уровня сахара в крови

Выбирайте фрукты вместо сока и сладостей. "Фрукты содержат клетчатку, витамины и полезные растительные соединения, поэтому для большинства здоровых людей они положительно влияют на здоровье, а не на уровень сахара в крови", - сказала Шет.

Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность повышает чувствительность к инсулину, что помогает организму использовать глюкозу для получения энергии во время активности и даже после нее. Это может снизить уровень сахара в крови на 24 часа и более после окончания тренировки. Даже короткие периоды активности полезны: "10-минутная прогулка после еды помогает мышцам усваивать сахар из крови в качестве топлива", – сказала Хейк.

