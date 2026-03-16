Как соблюдать правильную дозировку, и не переборщить с черносливом.

Свежие и сушёные сливы богаты клетчаткой, содержат витамины и антиоксиданты, которые помогают снижать риск некоторых хронических заболеваний. Особенно известен чернослив – его часто используют для улучшения пищеварения и общего самочувствия, говорится на сайте Healthline.

Разберемся, чем полезен чернослив

Сливы и чернослив содержат более 15 витаминов и минералов, включая витамин C, витамин K, магний и калий, а также клетчатку и антиоксиданты, говорится в исследовании из базы данных Министерства сельского хозяйства США (SR Legacy).

Его главный плюс – высокая концентрация питательных веществ. Из-за этого чернослив немного калорийнее свежих слив, но содержит больше клетчатки и некоторых витаминов группы B.

Сливы и чернослив содержат полифенольные антиоксиданты, которые помогают снизить воспаления и защищают оболочки клеток. Эти вещества также помогают избежать сердечных заболеваний и сахарного диабета. Польза и вред чернослива чаще всего обсуждаются именно из-за наличия в нем антиоксидантов. Они приносят большую пользу, защищая клетки организма. Ну, а навредить возможно только при чрезмерном употреблении, утверждает исследование, опубликованное в Журнале пищевых наук.

Что лечит чернослив?

Одно из самых известных свойств чернослива – его положительное воздействие на пищеварение. Именно высокое содержание клетчатки, а также присутствие натурального слабительного, сорбитола, сделало таким популярным народное средство - чернослив от запора.

Именно поэтому чернослив для кишечника часто рекомендуют при нерегулярном пищеварении. Помогает от за счет ускорения работы пищеварительного тракта. Важно соблюдать умеренность: оптимальная порция – около 1/4–1/2 стакана в день.

Сушенные сливы помогают контролировать уровень сахара в крови

Хотя в черносливе много углеводов, сливы и чернослив обычно не приводят к пиковым скачкам сахара, пояснила в научной статье ученая-нутрициолог Мария Стацевич-Сапунзакис, автор многих работ по питанию и биохимии пищи. Клетчатка замедляет усвоение углеводов, а общий состав сухофруктов может повысить уровень адипонектина, который, как и инсулин, необходим для регулирования сахара. Так что умеренное употребление чернослива может быть полезно для метаболизма в целом.

Поддерживает здоровье костей

Чернослив может помочь снизить риск остеопороза – потери плотности костных тканей. Это связывают с его антиоксидантами, а также высоким содержанием витамина K, магния и фосфора. Это одна из причин, чем полезен чернослив для женщин, особенно после 40 лет, когда повышается риск снижения костной массы.

Нормализует работу сердца

Свежие сливы и чернослив снижают уровень холестерина и давление – т.е. степень риска появления сердечных заболеваний. Этому способствуют калий, клетчатка и антиоксиданты в составе фруктов. Поэтому, если часто есть чернослив, сердечно-сосудистая система в целом будет здоровее.

Легко готовить и вкусно есть

Сливы и чернослив можно есть как перекус или добавлять в смузи, каши и салаты. Чернослив также часто употребляют в виде компота (узвара), с тушёным мясом или в составе других блюд. Благодаря вкусу и простоте приготовления, чернослив легко включить в ежедневный рацион.

Как часто можно есть чернослив: польза и вред

Сделаем вывод, что основные преимущества чернослива заключаются в улучшении пищеварения, поддержке сердца и костей, а также помощи при запорах. Поэтому чернослив считается одним из самых известных природных средств для здоровья пищеварительной системы. Однако чрезмерное (более стакана в день) употребление нежелательно. Это может повысить уровень сахара в крови, увеличить нагрузку на кишечник и привести к передозировке витаминами.

