Колебания температуры и жара: на кого они влияют больше всего и какова норма для человека

Комфортная для человеческого организма температура – от 20 до 25 градусов тепла.

Наиболее чувствительны к колебаниям температуры и жаре три основные категории людей. Об этом в эфире"Киев 24" сказала Александра Телегузова, врач-кардиолог Центра кардиологии и кардиохирургии.

Отвечая на вопрос о резких скачках температуры и высоких температурах воздуха, она напомнила, что наиболее чувствительны к этому – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди и дети.

"Люди, страдающие хроническими заболеваниями сердца, суставов, аллергией или хронической усталостью, – они наиболее чувствительно будут ощущать изменения погоды, которые произойдут в ближайшее время", – сказала врач.

Видео дня

Телегузова рассказала, что ученые выяснили, что комфортная для организма человека температура – от 20 до 25 градусов тепла.

"Все, что выше +25, – это уже считается аномальной температурой, некомфортной для организма. И это уже считается жарой", – отметила эксперт.

Так, в такой период люди могут испытывать слабость, апатию или головную боль. К этому добавляются перепады давления, обезвоживание и хронический стресс. Особенно обострения могут ощущать люди, склонные к мигрени.

Врач советует уже сейчас пить больше воды, контролировать свое давление и пульс, избегать физических нагрузок во время жары, а также пользоваться солнцезащитным кремом (SPF) для профилактики возникновения рака кожи, меланомы и т. д.

Жара пока отступает

Как сообщал УНИАН, 9 и 10 мая погода в Украине продолжит постепенно меняться. Так, дожди пройдут по всей стране, а затем снизится температура.

В конце недели на западе страны уже будет сухо. Температура в большинстве областей снизится до 15-18 градусов тепла, только на юго-востоке еще будет 20-25 градусов тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: