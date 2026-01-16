Что пить для снижения сахара в крови: ученые порекомендовали чай №1

Регулярное употребление этого чая поможет держать уровень сахара в крови под контролем.

Употребление несладкого мятного чая, особенно вместо напитков с кофеином или сахаром, помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови, способствуя увлажнению организма и улучшению сна.

Влияет ли мятный чай на уровень сахара в крови

Нельзя утверждать, что мятный чай напрямую влияет на уровень сахара в крови, но этот напиток можно использовать для смягчения факторов, которые его повышают, пишет Verywellhealth.

Это может быть замена напитков с кофеином, поскольку кофеин может повышать уровень сахара в крови чувствительных к нему людей.

Недостаток качественного сна может привести к тому, что организм будет менее эффективно использовать инсулин, что может повысить уровень сахара в крови. В отличие от кофе или черного чая, мятный чай не влияет на сон, если его выпивать даже вечером.

Еще одним плюсом мятного чая является поддержание водного баланса. Обезвоживание может влиять на уровень сахара в крови. Мятный чай увлажняет организм и может быть успокаивающим напитком, когда вы плохо себя чувствуете.

Польза мятного чая

Употребление мятного чая поможет при:

тошноте;

газах и метеоризме;

вздутии живота;

расстройстве пищеварения;

стимуляции оттока желчи, что помогает расщеплять жиры;

менструальных спазмах;

симптомах синдрома раздраженного кишечника.

Масло мяты перечной и средства на основе мяты для наружного применения также могут помочь облегчить головные боли при нанесении на лоб или виски.

Вред мятного чая

Употребление слишком большого количества чая с мятой может усугубить такие состояния, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и изжога.

Остерегайтесь "детокс-чаев"

Мята часто входит в состав продуктов, продаваемых как "детокс-чаи", которые, как утверждается, способствуют похудению. Эти чаи могут содержать слабительные, вызывающие проблемы с пищеварением, стимуляторы, которые могут влиять на сердце, и диуретики, которые могут привести к нарушению электролитного дисбаланса.

Как контролировать уровень сахара в крови

Специалисты рекомендуют включить в рацион сложные углеводы, например, цельнозерновые продукты, бобовые и продукты с высоким содержанием клетчатки, а также "полезные" жиры, такие как орехи и семена, нежирные белки и много овощей.

Также среди рекомендаций: хороший сон, много воды и физические упражнения.

