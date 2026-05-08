Недостаток одного витамина несет риск раннего старения из-за потери мышц, - исследование

Витамин B12 может оказывать большее влияние на метаболизм и старение, чем считалось ранее.

Витамин B12 обычно ассоциируется со здоровьем нервной системы. Но новые исследования показывают, что его влияние гораздо шире и затрагивает процессы выработки энергии и поддержания мышечной массы в организме, пишет SciTech Daily.

Исследование ученых Корнельского университета, опубликованное в журнале Journal of Nutrition, раскрывает способы, которыми витамин B12 поддерживает клеточный метаболизм. Оно также выявляет ранние предупреждающие сигналы в организме, которые могут обнаружить дефицит питательных веществ задолго до появления классических симптомов дефицита.

"Это первое исследование, которое показывает, что дефицит витамина B12 влияет на выработку энергии митохондриями скелетных мышц", – сказала ведущий автор исследования Марта Филд, доцент кафедры нутрициологии и Колледжа экологии человека. Она пояснила, что это очень важно, потому что мышцы имеют высокие энергетические потребности.

Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на видимых последствиях дефицита витамина B12, таких как мегалобластная анемия, нейропатия и снижение когнитивных функций, а не на изучении лежащих в основе биологических механизмов.

В Корнелле исследовательская группа изучала более глубокие процессы. В своей работе они изучали взаимодействие витамина B12 с метаболизмом. Результаты показывают, что витамин B12 играет центральную регуляторную роль в нескольких взаимосвязанных биологических системах, предполагая, что даже умеренный дефицит может иметь широкомасштабные последствия.

"Еще одно наблюдение, сделанное нами на мышах, заключается в том, что дефицит витамина B12, по-видимому, подавляет рост или поддержание мышечной массы", – сказал Филд. ВЫясгилось, что низкий уровень витамина B12 связан с меньшей мышечной массой и, возможно, мышечной силой.

Имеет риск даже слабый дефицит

Дефицит витамина B12 остается широко распространенным явлением во всем мире, особенно среди пожилых людей и в группах населения с ограниченным доступом к продуктам животного происхождения, которые являются основными источниками этого витамина. По оценкам, примерно каждый четвертый пожилой человек в развитых странах может иметь недостаточный уровень витамина B12, что подчеркивает необходимость улучшения диагностики и мер по борьбе с ним.

Хотя тяжелый дефицит витамина B12 относительно редок во многих развитых регионах, его пограничные уровни все же часто наблюдаются у пожилых людей, а также у вегетарианцев. Исследование показывает, что даже эти низкие уровни могут снижать способность организма справляться с метаболическим стрессом, проблемами иммунной системы и последствиями старения.

Производство витамина B12

Напомним, что в природе основными производителями витамина B12 являются бактерии и водоросли. При этом ученые научились выращивать в лаборатории водоросль спирулину, которая продуцирует "правильную" форму витамина B12, который человек в состоянии усвоить. Причем витамина в ней не меньше, чем в качественной говядине или хорошей рыбе. Они считают, что такой способ производства витамина может помочь миллионам людей, особенно детей в мире.

