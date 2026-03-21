Что есть для здоровья сердечно-сосудистой системы: врачи назвали 5 продуктов

Кардиологи сами едят эти продукты в больших количествах и призывают пациентов тоже употреблять их.

Понимая, насколько важно здоровье сердца, кардиологи стараются употреблять как можно больше полезных продуктов и призывают своих пациентов делать то же самое.

Издание Huffpost раскрыло 5 лучших продуктов от врачей.

1. Орехи

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать от 4-6 порций несоленых орехов и семян в неделю. Лучше всего: небольшую горсть орехов или 2 ст л ореховой пасты. Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям знают, что орехи могут снижать уровень "плохого" холестерина, уменьшать воспаление и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Миндаль - лучший выбор кардиолога доктора Моники Сангхави. "Это суперпродукт для сердца. Миндаль снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего", улучшает функцию кровеносных сосудов, уменьшает воспаление, снижает уровень сахара в крови, улучшает резистентность к инсулину и кровяное давление, если употреблять его регулярно", - объяснила она.

Употребление миндаля за 30 минут до еды может помочь повысить чувство сытости и предотвратить скачки уровня сахара. Кардиолог добавила, что миндаль отлично подходит для людей с преддиабетом и диабетом.

Медсестра-кардиолог Симона Кампа-Кокрейн поделилась, что рекомендует грецкие орехи пациентам. Она отметила, что грецкие орехи богаты ненасыщенными жирами, клетчаткой, растительными стеролами и биологически активными соединениями. "Мне нравится добавлять их в овсянку или йогурт, посыпать ими салаты или перекусывать ими", - сказала она.

2. Ягоды

Ягоды - это вкусный выбор для здорового питания, полезного для сердца, сказал кардиолог-профилактик Ромит Бхаттачарья. Он отметил высокое содержание клетчатки, фитонутриентов и антиоксидантов, которые помогают замедлить старение сосудов и улучшить кровообращение.

Он также отметил, что замороженные ягоды так же хороши, как и свежие, и часто обладают большей питательной ценностью, поскольку их собирают на пике свежести.

3. Продукты с высоким содержанием клетчатки

Такие продукты обладают рядом преимуществ для здоровья, включая поддержку сердечно-сосудистой системы, сказала кардиолог Олуфолахан Каррена.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует потреблять до 28 граммов клетчатки в день.

По словам Каррены, достаточное потребление клетчатки снижает уровень "плохого" холестерина на 5–10% в рамках плана оздоровления сердца, который может включать медикаментозное лечение.

4. Темно-зеленые листовые овощи

Кардиолог Анум Саид сказала, что всегда полезно употреблять в пищу много зелени. "Темно-зеленые листовые овощи – такие как шпинат, капуста кале и руккола – содержат клетчатку и антиоксиданты, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, снижая уровень холестерина и улучшая кровообращение", - объяснила она.

5. Лосось

Саид отметила, что эта рыба богата омега-3 дирными кислотами, которые помогают бороться с воспалением и улучшают показатели холестерина.

