Вареные яйца или творог: ученые ответили, что лучше для здоровья сердца

Как яичный, так и молочный белок хорошо усваиваются организмом.

Вареные яйца и творог - популярные продукты с высоким содержанием белка. Они также содержат много витаминов, минералов, антиоксидантов и других питательных веществ, которые поддерживают здоровье сердца.

Вареные яйца против творога

В целом, как пишет Verywellhealth, творог содержит больше белка, кальция, калия и фосфора, чем вареные яйца. Однако, как доказали исследования, яйца содержат больше железа и меньше натрия, чем творог.

Согласно исследованиям, хотя творог содержит больше белка на порцию, оба продукта содержат все 9 незаменимых аминокислот, что делает их высококачественными, полноценными белками.

Кроме того, как яичный белок, так и молочный белок хорошо усваиваются. Более того, казеин (тип белка), содержащийся в твороге, может замедлять пищеварение, что приводит к усилению чувства сытости, доказали исследования.

Варенные яйца и здоровье сердца

О том, полезны ли яйца для сердца, ученые спорят давно. Многие исследования показывают, что яйца могут быть частью здорового для сердца рациона, поскольку содержат лютеин и зеаксантин, которые уменьшают воспаление и помогают предотвратить атеросклероз.

Некоторые данные свидетельствуют о снижении риска инсульта у тех, кто употребляет от одного до четырех яиц в неделю. Умеренность - ключ к употреблению яиц. Исследование показало, что употребление до 6 яиц в неделю не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Творог и здоровье сердца

Творог считается полезным для сердца продуктом, поскольку он низкокалориен и богат белком, калием и кальцием. Творог содержит мало насыщенных жиров. Калий и кальций в твороге защищают сердце. Калий помогает регулировать кровяное давление и сердечный ритм, а кальций важен для профилактики атеросклероза.

Творог способствует контролю веса, что является важной частью здоровья сердца. Помимо низкой калорийности, творог является источником казеина, типа молочного белка, который замедляет пищеварение и повышает чувство сытости, что может способствовать снижению веса.

