Какой завтрак полезнее - овсянка или яйца: диетолог дала окончательный ответ

Специалист отметила, что оба варианта очень полезны для здоровья, просто все зависит от ваших целей в питании.

Овсянка и яйца - два распространенных продукта для завтрака, богатых питательными веществами, но они обладают разными полезными свойствами.

Как установили исследования, в яйцах больше белка, а в овсянке - клетчатки и некоторых минералов, пишет Verywellhealth.

Как яйца и овсянка соотносятся по питательной ценности

Оба продукта содержат важные питательные вещества, но их макронутриентный состав (белки, углеводы и жиры) значительно различается.

В частности, в стакане вареной овсянки содержится 166 калорий, а в двух вареный яйцах - 155 калорий.

В овсянке содержится также 5,94 г белков, 28,1 г углеводов, 3,98 клетчатки, 3,56 г жиров.

В двух вареных яйцах белков - 12,6 г, углеводов 1,2 г, клетчатки нет, а жиров 10,6 г.

Какой завтрак содержит больше белка

Яйца - богатый источник белка с минимальным содержанием углеводов, а овсянка - продукт с высоким содержанием углеводов и малым - белка.

Два больших яйца содержат около 12,6 г белка и 1,12 г углеводов, в то время как 1 стакан овсянки на воде, содержит вдвое меньше белка и около 28 г углеводов, установили исследования.

Яйца обеспечивают белок с отличным балансом незаменимых аминокислот для удовлетворения потребностей организма.

Если ваша цель - максимально увеличить потребление белка на завтрак, очевидный выбор - яйца.

Какой завтрак содержит больше клетчатки

Клетчатка - это тип углеводов, которые человеческий организм не может переварить, но они полезны для здоровья пищеварительной системы. Яйца не содержат клетчатки. Овсянка, напротив, является отличным источником клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови, а также способствует похудению.

Что лучше для похудения

Яйца - лучший вариант для похудения, потому что они содержат меньше калорий, чем овсянка. Кроме того, их гликемический индекс составляет 5,9 по сравнению с 59 у овсянки. Это означает, что они дольше перевариваются и не вызывают скачков уровня сахара в крови. Они также помогают дольше оставаться сытым.

Исследования показали, что люди могут дольше чувствовать себя сытыми после завтрака с яйцами, чем после завтрака с овсянкой. Однако овсянка имеет более высокий индекс насыщения.

