Что есть, чтобы быть энергичным: диетологи назвали 7 суперпродуктов

Отложите свой послеобеденный кофе и вместо него выберите эти продукты.

Что делает некоторые продукты "супер", так это их связь с множеством полезных для здоровья свойств. Они богаты питательными веществами и обязательно принесут пользу.

"Термин "суперпродукт" используется для описания продуктов, которые обеспечивают высокую поддержку общего здоровья", - объяснила диетолог Патрисия Баннан, пишет Realsimple. Она отметила, что черника, лосось, зеленый чай и шпинат - это лишь несколько примеров так называемых суперпродуктов.

А некоторые суперпродукты могут помочь бороться с усталостью. "Еда играет важную роль в поддержании уровня энергии. Усталость часто связана с резкими скачками уровня сахара в крови, обезвоживанием, низким уровнем железа или витаминов группы В, а также хроническим воспалением, но сбалансированное питание может помочь предотвратить резкие спад энергии", - обїяснила специалист.

Что есть, чтобы избежать упадка сил

1. Овсянка

"Цельные злаки - отличный выбор для повышения уровня энергии, поскольку они помогают организму более эффективно использовать пищу, поддерживая при этом стабильный уровень сахара в крови, а это обеспечивает стабильную, длительную энергию", - рассказала диетолог Джули Пейс.

Эксперты особенно ценят энергетические преимущества овса. "Овес содержит сложные углеводы и растворимую клетчатку, которые помогают поддерживать энергию длительное время. Он также содержит железо и магний, питательные вещества, участвующие в доставке кислорода и производстве энергии", - объяснила Баннан.

Было доказано, что овсянка даже уменьшает усталость и истощение, а также приливы и головные боли. Кроме того, овес известен своими преимуществами для сердечно-сосудистой системы, поэтому от него можно получить гораздо больше пользы, чем просто прилив энергии.

2. Молоко

Возможно, вы не считаете молоко суперпродуктом, но эксперты советуют пересмотреть это мнение. "Молоко - это почти идеальное сочетание углеводов, жиров и белков, что делает его простым и питательным ингредиентом, который можно добавлять в еду для поддержания энергии без резкого спада", - объяснила диетолог Лорен Твигге.

Исследования даже показывают связь между употреблением молока и повышением уровня энергии. В одном исследовании потребление молочных продуктов женщинами было связано со снижением риска послеродовой усталости.

"Помимо макронутриентов, регулирующих уровень сахара в крови, молоко также содержит ключевые питательные вещества для энергетического обмена, такие как витамин B12 и цинк, которые помогают организму преобразовывать пищу в энергию", - рассказала Твигге.

3. Греческий йогурт

Греческий йогурт связан с целым рядом преимуществ для здоровья. Эксперты отмечают, что он также полезен для энергии.

"Греческий йогурт содержит высококачественный белок, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать устойчивый уровень энергии. Он также содержит витамины группы В и пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника - важный, но часто упускаемый из виду фактор общего уровня энергии", - рассказала Баннан.

Было доказано, что греческий йогурт помогает восстанавливаться после тренировок и даже может повысить спортивные результаты. Он также считается полезным для микробиома кишечника, который, как отмечает Баннан, может влиять на энергию и усталость.

4. Бразильские орехи

"Некоторые орехи могут помочь уменьшить усталость, уменьшая воспаление и окислительный стресс, две распространенные причины усталости", - объяснила Пейс.

Она рекомендует именно бразильские орехи, которые содержат большое количество антиоксидантов для борьбы с окислительным стрессом. Известно также, что они улучшают показатели липидов крови и уменьшают воспаление.

Кроме того, бразильские орехи являются особенно богатым источником селена, магния и витамина Е, что может способствовать их пользе для сердечно-сосудистой системы.

5. Лосось

Лосось довольно хорошо известен как высококачественный источник белка и полезных жиров, таких как омега-3 жирные кислоты. Наряду с содержанием витамина B12, эти питательные вещества представляют собой трио для поддержания энергетического обмена, отметила Баннан.

"Лосось также может бороться с усталостью, уменьшая воспаление", - добавила она.

6. Фасоль пинто

Фасоль пинто возглавляет список бобовых с наибольшим количеством микроэлементов, включая те, которые участвуют в обеспечении энергии.

"Бобы содержат смесь клетчатки и растительного белка - двух питательных веществ, которые медленно перевариваются и обеспечивают более длительный приток энергии в течение дня. Бобы также богаты такими питательными веществами, как магний и витамины группы В, необходимыми для выработки энергии", - сказала Твигге.

7. Постная говядина

Говядина - еще один продукт, о котором вы, возможно, не сразу подумаете, когда речь идет о суперпродуктах. Но эксперты говорят, что некоторое количество говядины, особенно постной, может быть полезно в умеренных количествах.

"Постное говяжье мясо - отличный источник белка, но что еще важнее, оно содержит витамин B12 и цинк, которые имеют решающее значение для преобразования пищи в энергию", - рассказала Твигге.

Она добавила, что это также отличный источник гемового железа, которое обеспечивает кислород, необходимый для выработки энергии в организме. Исследователи рекомендуют есть красное мясо не больше 98 граммов в неделю.

