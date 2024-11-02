В списке оказались весьма популярные и любимые многими продукты.

После 60 лет физиология человека меняется, и вся употребляемая еда обрабатывается по-другому.

Поэтому, как говорят специалисты, некоторые продукты не только подрывают здоровье, они могут быть опасны, пишет Bestlifeonline.

15 продуктов, которые не следует есть пожилым

1. Грейпфрут

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Грейпфрутовый сок может мешать действию лекарств. "Неожиданно грейпфрут оказался в списке продуктов, которых следует избегать после 60 лет. Сок грейпфрута может мешать приему лекарств от бессонницы, беспокойства и гпертонии. А вот другие фрукты и соки, такие как апельсиновый, клюквенный и томатный, потребляемые в умеренных количествах, лучший выбор для пожилых людей", - говорится в сообщении американского Национального совет по проблемам старения.

2. Сладкие напитки

Напитки с высоким содержанием сахара вредны для здоровья.

3. Скрытый сахар

И не забывайте о скрытом сахаре. "Скрытый сахар можно найти в хлебе, соусах для пасты, йогурте, батончиках мюсли, пакетиках овсянки быстрого приготовления и сухих завтраках", - перечислила диетолог Нэнси Фаррелл Аллен. "Избыток сахара может оказывать нагрузку на поджелудочную железу и печень, что может привести к повышению уровня сахара и триглицеридов в крови и повышению риска жировой болезни печени", - добавила она.

4. Диетические напитки

Пожилым людям следует избегать газировки с искусственными подсластителями. "За последние несколько лет исследователи связывали диетические газированные напитки со всем: от ожирения до тяги к сладкому и депрессии", - сообщает Bethesda Health. А исследование в Journal of General Internal Medicine выяснило, что регулярное употребление искусственно подслащенных газированных напитков может нанести еще более серьезный вред: они могут повысить риск сердечных приступов или инсульта.

5. Недоваренная и сырая пища

Пожилым следует быть осторожнее с недоваренными яйцами, говорят эксперты. "Недоваренные продукты, такие как яйца, мясо, птица и суши, могут вызвать отравление, которое может спровоцировать сепсис и септический шок", - сообщает Sun Health Communities.

Кроме того, чтобы снизить риск заболевания бактериями, пожилым людям рекомендуется не есть сырую рыбу и моллюсков, сырое или непастеризованное молоко или сыр, мягкие сыры, сырые ростки или непастеризованные фруктовые или овощные соки.

6. Подслащенный йогурт

Сладкий йогурт может негативно повлиять на здоровье. "Обычный йогурт на самом деле полезен, особенно греческий йогурт, в котором больше белка и меньше жира", - объяснила врач-гериатр Коллин Кристмас. "Для женщин, которым нужно немного больше кальция и витамина D, это хороший способ получить и то, и другое в свои кости. Но когда это подслащено, вы взяли здоровую пищу и сделали ее нездоровой", - сказала она.

7. Мясные деликатесы

Мясные деликатесы содержат много натрия и добавок. "Если люди хотят есть мясные деликатесы, им следует выбирать малосольные варианты. На этикетке с пищевой ценностью натрия должно быть указано менее 5% от суточной нормы. Именно это будет хорошим вариантом", - объяснила диетолог Алисса Смолен.

8. Много кофеина

Слишком много кофеина особенно опасно для пожилых людей. "Кофеин не только мешает многим людям хорошо спать ночью, он может усилить беспокойство и заставить сердце биться быстрее или нерегулярно. Это может быть опасно, если у человека есть проблемы с сердцем. Помимо кофе, кофеин также содержится во многих чаях, некоторых газированных напитках, шоколаде и даже в некоторых лекарствах, включая безрецептурные обезболивающие", - пишет Sun Health Communities.

9. Жареные блюда

Пожилые люди особенно уязвимы к негативному влиянию этих продуктов на здоровье. Жареные блюда содержат много трансжиров, которые повышают уровень холестерина и связаны с болезнями сердца, диабетом и раком. Они также часто перегружены калориями, что может привести к увеличению веса и ожирению.

10. Слишком много натрия

Большое употребление соли может привести к тому, что организм будет удерживать слишком много жидкости, что приведет к высокому кровяному давлению и большему риску сердечных заболеваний, инсульта и заболеваний почек.

11. Вареный рис в пакете

Следует избегать продуктов, предназначенных для разогрева в пластике. "Когда продукты заворачиваются в пластик или помещаются в пластиковый контейнер и разогреваются в микроволновой печи, вещества, используемые при производстве пластика, могут просочиться в пищу. В частности, жирные продукты, такие как мясо и сыры, вызывают выщелачивание из пластика химического вещества под названием диэтилгексиладипат", - сообщает Harvard Health.

12. Ультраобработанные продукты

Ультраобработанные продукты, такие как замороженная пицца, связаны со многими проблемами со здоровьем, включая более высокий риск слабоумия.

13. Консервированный суп

Не все консервированные супы вредны, но нужно проверять этикетку на наличие натрия и вредных добавок.

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