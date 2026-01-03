Что есть для здоровья сердца: диетолог назвал 3 вида полезных семян

Специалист отметила, что именно эти семена очень богаты омега-3 и другими элементами, которые помогут укрепить здоровье сердца.

Семена обладают множеством полезных свойств, включая омега-3 для здоровья сердца.

Хотя все семена содержат некоторые из этих полезных для сердца жирных кислот, есть несколько, которые выделяются как настоящие кладези омега-3, пишет Today.

По словам диетолога Натали Риццо, жиры, содержащиеся в семенах, орехах, бобовых и рыбе, обладают свойствами, которые могут улучшить здоровье. Она назвала 3 вида семян с наибольшим содержанием омега-3

Семена чиа

По словам Риццо, семена чиа - лучшие по содержанию омега-3. 28 грамм семян чиа, что составляет около 2 столовых ложек, содержит чуть больше 5 граммов альфа-линоленовой кислоты (АЛК).

Семена чиа также известны высоким содержанием клетчатки - питательного вещества, которого большинству из нас не хватает в рационе. Та же порция семян чиа содержит 10 граммов клетчатки - около 40% от рекомендуемой суточной нормы для женщин. Вы также получите 6 граммов белка и немного кальция для поддержания здоровья костей.

Семена льна

На втором месте находятся семена льна, которые также являются отличным источником омега-3, отметила Риццо. Всего 1 столовая ложка семян содержит около 2,4 грамма АЛК.

В семенах льна также содержится антиоксидантное и противовоспалительное соединение, что еще больше усиливает их пользу для сердца. Они также содержат некоторое количество белка и полезной для кишечника клетчатки.

Семена конопли

3 столовые ложки этих семян содержат около 3 граммов омега-3 жирных кислот. Эта порция также обеспечит примерно 10 граммами белка, половиной суточной нормы магния и многими другими питательными веществами.

