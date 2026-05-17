Разбираемся, сколько на самом деле калорий в пакетике снека на самом деле и когда нельзя есть кукурузные палочки.

Кукурузные палочки кажутся простым и знакомым перекусом из детства, однако мало кто задумывается, из чего их делают и полезны ли они.

Технолог компании по переработке кукурузы "ДемарПлюс" Леся Огилько в разговоре с УНИАН объяснила, что входит в состав кукурузных палочек и как из изготовляют, а гастроэнтеролог-диетолог медицинской сети "Добробут" Людмила Федорченко рассказала, насколько такие снеки калорийны и кому от их лучше отказаться.

Как делают кукурузные палочки сладкие, соленые и с добавками

Как рассказала в комментарии УНИАН технолог Леся Огилько, кукурузные снеки, и в частности палочки, изготавливают из мучной смеси по специальной технологии:

Основа - это чаще всего кукурузная мука, однако в некоторых случаях производители могут добавлять пшеничную или использовать смесь нескольких видов муки. Также в сырье может быть сахар, соль, ароматизаторы и различные вкусовые добавки - в зависимости от того, какой именно продукт производят. И тогда мы получаем сладкие палочки с сахарной пудрой или соленые варианты со вкусом сыра или с добавлением зелени.

Кукурузные снеки, объяснила эксперт, производят с помощью специального оборудования – экструдера. Сначала смесь из кукурузной или другой муки увлажняют, после чего загружают в экструдер, где под воздействием высокой температуры и сильного давления происходит так называемый "взрыв" кукурузной смеси.

"Таким образом на выходе получается или менее пористый продукт - к примеру, кукурузная палочка имеет большую пористость, а снек к пиву – меньшую. Эта пористая структура образуется без добавления каких-либо специальных веществ или примесей. И ключевой момент в том, что экструдер никак не повреждает полезные свойства сырья. Поэтому здесь есть целое поле для фантазии технолога: можно экспериментировать с цветом, формой, размером и собственно сырьём. Такие снеки уже делают из амаранта или чечевицы, и даже некоторые батончики для спортивного питания также производятся по этой технологии", - отмечает специалист.

Можно ли сделать кукурузные палочки дома

Как объясняет эксперт, для производства кукурузных палочек нужен именно экструдер, и даже компактные (экспериментальные) модели остаются профессиональным оборудованием.

"В домашних условиях вы его не установите, потому что есть специальные условия: нужны специальные подключения электроэнергии, воды, установка дополнительных узлов, которые обеспечивают работу этого экструдера", - говорит технолог.

Промышленные модели способны производить до 10 тонн продукции за смену, а более компактные установки позволяют выпускать примерно 10-30 кг, такие установки используют, например, для создания крафтовых или более дорогих эксклюзивных продуктов.

Кукурузные палочки - польза и вред этого продукта

По словам гастроэнтеролога Людмилы Федорченко, кукурузные палочки и кукурузные снеки легкие на вид, но не всегда легкие для рациона, к тому же их польза, по мнению врача, сомнительна:

Если честно - польза минимальна. Это не яд, но и не здоровый продукт. Основная "польза" - это быстрая энергия, потому что в сладких палочках много быстрых углеводов. То есть, кукуруза там есть, но это уже не початок кукурузы с клетчаткой, а переработанный снек.

Калорийность таких снеков зависит от вида. Простые кукурузные палочки могут содержать около 370-380 ккал на 100 г, а сырные или жирные кукурузные снеки - более 500 ккал на 100 г. И, если говорить о том, можно ли набрать вес от кукурузных палочек, то здесь, говорит врач, есть ловушка: "Они очень объёмные и хрустящие, поэтому кажется, что "да я же ничего не съела". На самом деле организм учитывает весь сахар, жир, соль".

Можно ли есть каждый день кукурузные палочки и кому от них лучше отказаться

"Маленькая порция 20-30 г и не каждый день, - предупреждает гастроэнтеролог. - То есть, не "пакетик под сериал", потому что под сериал пакетики исчезают быстро и незаметно".

По ее словам, нужно помнить, что это снек, который можно вписать в рацион, если он не вытесняет нормальную еду.

Врач также отметила, кому стоит избегать этого продукта:

людям с избыточным весом;

с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью;

повышенными триглицеридами;

артериальной гипертензией;

отеками;

болезнями почек.

Особенно - если снеки соленые.

"Детям, при условии, что у них нет проблем со здоровьем, употреблять кукурзные палочки можно, но не как ежедневный перекус", - говорит Федорченко.

