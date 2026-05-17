Диетолог назвала чрезвычайно важное вещество, которого часто не хватает в рационе людей

Сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию Мичико Томиока заявила, что многие люди сейчас не получают достаточного количества омега-3 жирных кислот – питательного вещества, которое играет ключевую роль в работе мозга, сердца и общем развитии организма. Об этом пишет CNBC Make It.

"Когда я росла в городе Нара в Японии, мой ежедневный рацион включал такие базовые продукты, как рыба, соя и морские водоросли. Все эти продукты являются источниками омега-3 жирных кислот – незаменимых жиров, которые организм не может вырабатывать самостоятельно и должен получать с пищей", – отметила она.

По словам эксперта, омега-3 существуют в трех основных формах – DHA, EPA и ALA – и каждая из них по-разному поддерживает здоровье. Сейчас Томиока живет в США и говорит, что многие ее клиенты не получают достаточного количества омега-3.

"Я советую им в первую очередь делать ставку на продукты питания, а добавки использовать лишь как дополнительный источник. Таким образом вы также получаете пользу от других белков, витаминов и минералов. Но прежде чем менять свой рацион, важно сначала проконсультироваться с врачом", – подчеркнула она.

Диетолог назвала три полезных свойства омега-3.

1. Полезны для мозга и глаз

Омега-3 DHA обеспечивает чрезвычайно важную поддержку нашему мозгу, утверждает Томиока. По ее словам, эта кислота помогает вырабатывать гормон под названием нейропротектин, который защищает мозг и сетчатку глаз от стресса и воспаления. Получить этот тип омега-3 можно из жирной рыбы.

"Я люблю есть ее четыре-пять раз в неделю, выбирая типичную японскую порцию – примерно 60–85 граммов. Отличными вариантами являются скумбрия, лосось, консервированные сардины и жирная сельдь", – посоветовала эксперт.

2. Поддерживают здоровье сердца

Омега-3 EPA известна своей пользой для сердца – она, в частности, помогает контролировать артериальное давление.

"Обычно я получаю этот тип омега-3 из жирной рыбы, морепродуктов – например, устриц и мидий – а также различных видов морских водорослей, среди которых нори, комбу, вакаме, хидзики и араме", – поделилась диетолог.

Также, говорит она, с этой целью можно употреблять лосось.

3. Жизненно важны для долгосрочного развития организма

Омега-3 ALA важна для общего роста и развития организма. Наше тело использует ALA для выработки дополнительного количества EPA и DHA, объяснила Томиока.

"Если вы не едите морепродукты или просто их не любите – это вполне нормально. Доступными растительными источниками омега-3 ALA являются семена льна и чиа, грецкие орехи, листовая зелень и соевые продукты, такие как тофу, эдамаме и натто", – рассказала эксперт.

Ранее УНИАН писал, в каких продуктах больше всего омега-3. Речь шла о том, что одним из доступных источников этого полезного вещества являются рыбные консервы, а именно сардины, лосось, тунец, скумбрия, анчоусы.

