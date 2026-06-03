Диетологи назвали самый вредный завтрак при высоком холестерине, и это не яйца

Много лет яйца считались виновниками высокого холестерина, а сейчас их "реабилитировали".

Многие люди привыкли завтракать пищей с высоким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием клетчатки, что не идет на пользу сердцу. Со временем это приводит к повышенному уровню липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или "плохого" холестерина, который может способствовать образованию бляшек в артериях, повышая риск сердечных заболеваний и инсульта. Об этом пишет EatingWell.

Как отмечается в статье, годами в высоком холестерине обвиняли яйца. Теперь же эксперты говорят, что их не нужно исключать из рациона, если они являются частью сбалансированного питания.

Зато стоит избегать другого популярного продукта – колбасы из свинины. По словам диетологов, это худшая еда для завтрака с точки зрения уровня холестерина.

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Издание назвало 3 причины, почему колбаса из свинины нежелательна для завтрака.

1. Высокое содержание насыщенных жиров

Отмечается, что слишком частое употребление колбасы может повысить уровень холестерина ЛПНП из-за высокого содержания насыщенных жиров.

"Насыщенные жиры могут снизить способность печени удалять холестерин ЛПНП из кровотока, уменьшая активность рецепторов ЛПНП, что со временем может привести к повышению уровня холестерина", – пояснила диетолог Палома Вега.

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна 100-граммовая порция жареной на сковороде свиной колбасы содержит 9 граммов насыщенных жиров.

Согласно рекомендациям Американской ассоциации сердца, из насыщенных жиров организм должен получать не более 6% от общей суточной нормы калорий. Для человека, который придерживается диеты в 2000 калорий, это около 13 граммов в день.

Между тем порция свиной колбасы может содержать до 69% рекомендуемой суточной нормы калорий.

2. Колбаса является переработанным мясом

По словам диетолога Киран Кэмпбелл, исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что регулярное употребление переработанного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, "возможно, из-за механизмов, включающих окислительный стресс, воспаление, эндотелиальную дисфункцию и накопление бляшек в артериях".

Влияние колбасы на здоровье также может быть связано с содержанием таких консервантов, как нитриты. Их добавляют для сохранения цвета мяса, улучшения вкуса и предотвращения роста вредных бактерий. Когда обработанное мясо готовят на сильном огне, нитриты могут способствовать образованию нитрозаминов – соединений, вызывающих сердечные заболевания. Об этом издание пишет, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Foods.

Эксперты советуют употреблять обработанное мясо только в особых случаях, а не в качестве основного продукта ежедневного питания.

3. Колбасу часто сочетают с другими источниками насыщенных жиров

"Колбасу часто жарят или добавляют к ней подливы, что может увеличить количество насыщенных жиров за один прием пищи", – говорит магистр наук, сертифицированный диетолог Патрисия Колеса.

Речь идет о таких продуктах, как сыр, масло, сливочные соусы, в составе которых тоже есть насыщенные жиры. Как отмечается, такой ассортимент может затруднить соблюдение рекомендуемой нормы потребления насыщенных жиров.

Здоровые варианты завтрака

Конечно, иногда можно есть колбасу. Однако на постоянной основе лучше отдавать предпочтение здоровым завтракам, подчеркивает издание. Один из вариантов – копченый лосось.

"В отличие от других животных белков, копченый лосось содержит преимущественно ненасыщенные жиры", – говорит Колеса.

В издании рассказали, что этот продукт богат омега-3 жирными кислотами, полезными для здоровья сердца. В то же время в лососе может быть много соли, поэтому эксперты советуют следить за этим. В любом случае он является лучшей альтернативой колбасе.

Хорошим вариантом завтрака может быть и овес.

"Овес является хорошим источником растворимой клетчатки – вещества, которое связывается с холестерином в кишечнике и выводит его из организма", – пояснила Колеса.

По ее словам, этот тип клетчатки называется бета-глюкан, и именно он отвечает за снижение уровня холестерина.

"Всего 5–10 граммов растворимой клетчатки, добавленные в ваш рацион ежедневно, могут привести к снижению уровня холестерина ЛПНП на 5–10 пунктов", – утверждает магистр наук, сертифицированный диетолог, врач-лаборант Джанина Падула.

Также на завтрак можно употреблять яйца.

"Американская ассоциация сердца пришла к выводу, что здоровые люди могут съедать одно цельное яйцо ежедневно в рамках здорового питания", – делится Колеса.

Новейшие исследования показывают, что большинству здоровых людей можно употреблять даже два яйца в день. Хотя яйца и содержат определенное количество пищевого холестерина, однако, согласно исследованиям, он оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем насыщенные жиры.

Ранее УНИАН писал о том, что будет с холестерином, если ежедневно съедать горсть грецких орехов. Отмечалось, что этот продукт содержит несколько питательных веществ, которые вместе поддерживают здоровый уровень холестерина. Речь идет о полиненасыщенных жирах, растительных стеролах, высоком содержании клетчатки и антиоксидантах.

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