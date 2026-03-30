Когда пить кофе, чтобы худеть: ученые дали неожиданный ответ

Также роль играет то, как вы пьете кофе.

Оказывается, время, когда вы пьете кофе, может помочь похудеть. Но есть одно условие - нужно правильно рассчитать время.

Как кофе влияет на похудение

Кофе и содержащиеся в нем соединения способствуют снижению или поддержанию веса за счет:

Уменьшения общего количества жира в организме: Употребление умеренного количества кофе (1–7 чашек в неделю) может помочь уменьшить общее количество жира в организме, жир в области туловища и висцеральную жировую ткань.

Подавление аппетита: Кофе может помочь некоторым людям поддерживать меньший вес и меньшее количество жира в организме благодаря влиянию на аппетит, установили исследования.

Кроме того, как установили исследования, употребление кофе перед едой может помочь уменьшить аппетит.

Увеличения сжигания калорий: Кофе также может помочь сжигать больше калорий, немного увеличивая скорость метаболизма в состоянии покоя. Также, по данным исследования, кофеин может усиливать окисление жиров.

Важно ли время приема

Не напрямую, но некоторые исследования показывают, что время приема кофеина может влиять на другие процессы в организме, способствующие снижению или контролю веса.

Пейте кофе перед тренировкой: употребление кофеина, включая кофе, примерно за 60 минут до тренировки может улучшить производительность и уровень энергии. Это может помочь сделать тренировки более продуктивными (и более приятными), способствуя контролю веса.

Избегайте кофеина вечером: употребление кофе в это время может нарушить сон, даже в краткосрочной перспективе, что может повлиять на метаболизм и затруднить сжигание калорий и потерю веса.

Приготовление полезной чашки кофе

Сам по себе кофе – низкокалорийный напиток, не содержащий жиров и углеводов. Но когда вы начинаете добавлять подсластители, вы можете потерять пользу кофе для похудения: исследование 2023 года показало, что, хотя потребление кофе обычно связано с потерей веса, регулярное добавление даже всего одной чайной ложки сахара в кофе связано с увеличением веса.

Ранее диетологи рассказывали, что пить лучше - кофе или энергетики. В частности, они четко объяснили, когда лучше выбирать кофе, а когда энергетический напиток.

Кроме того, психиатры рассказали, может ли кофе улучшать настроение. Они отметили, что кофеин - это стимулятор, который усиливает дофаминовую сигнализацию в мозге и заставляет человека чувствовать себя более энергичным и бодрым.

