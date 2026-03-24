В какое время нужно завтракать, чтобы похудеть: многие из нас ошибались

Оказывается, многие из нас ошибались годами и завтракали совсем не в то время.

Если человек не завтракает вовремя, то может неосознанно замедлять метаболизм. Эксперт назвал точное время, кода нужно завтракать, чтобы контролировать аппетит и даже сбросить вес.

Генетический эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор считает, что завтракать нужно не позднее 11 часов утра, пишет Rynekzdrowia.pl. Он особенно рекомендует это тем, кто хочет сбросить несколько лишних кило.

Спектор отметил, что большинство современных людей ужинают намного позже, чем предыдущие поколения, и последний прием пищи часто приходится на 21:00.

Согласноисследованиям, 14-часовой перерыв между ужином и завтраком полезен для метаболизма, и по этой причине завтрак нужно съедать в 11 часов утра. Соблюдение этого правила в течение нескольких месяцев поможет сбросить от 2 до 5 кг, рассказал Спектор.

Эксперт основывал свои выводы на исследованиях, проведенных им среди членов племени хадза. Диабет 2 типа и ожирение среди них практически отсутствуют. Спектор объяснил это тем, что их первый прием пищи приходится на период между 10:30 и 11:00 утра.

"14-часовое голодание в день при сохранении того же потребления калорий легче осуществить в долгосрочной перспективе. Это работает, потому что микробы в кишечнике имеют тот же циркадный ритм, что и мы, и нуждаются в периоде отдыха", - объяснил ученый.

Он также посоветовал не придавать слишком большого значения совету не пропускать завтрак. Спектор отметил, что некоторые люди могут набрать вес из-за раннего завтрака.

На завтрак стоит выбрать сытные продукты, которые обеспечат энергией до следующего приема пищи, такие как:

яйца;

творог;

греческий йогурт;

скир;

овсянка;

цельнозерновой хлеб;

крупа (например, пшено);

орехи;

семена (чиа, льняное семя);

арахисовое масло;

авокадо;

овощи (например, помидоры, огурцы);

фрукты с низким гликемическим индексом (например, ягоды);

куриная грудка;

индейка;

постная говядина;

качественные мясные деликатесы (например, жареная индейка, ветчина);

лосось;

тунец.

