Вскоре после Pfizer можно ожидать одобрения третьей дозы другой американской вакцины - Moderna.

В Соединенных Штатах Америки третью дозу вакцины Pfizer, так называемую "дозу-усилитель" могут одобрить уже к 20 сентября.

Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CBS, передает Голос Америки.

По его словам, вскоре после Pfizer можно ожидать одобрения третьей дозы другой американской вакцины - Moderna. При этом Фаучи подчеркнул, что США будут относиться к процессу максимально ответственно.

"Мы не будем ничего делать, если это не получит соответствующего одобрения FDA (Федеральной администрации США по контролю над продуктами питания и лекарствами), а после этого - рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации", - сказал он.

Ранее в этом месяце в администрации Байдена заявили, что полностью привитые вакцинами Pfizer и Moderna людям понадобится третья доза-усилитель через восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу прививки. Продолжить кампанию вакцинации в США там рекомендовали с 20 сентября.

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Между тем в Европейском союзе считают, что сейчас "нет необходимости" массовой прививки третьей дозой от коронавируса и подчеркнули необходимость изучения дополнительных данных, чтобы определиться с дальнейшими действиями. При этом там отметили, что дополнительные дозы могут быть нужны в отдельных случаях. Например, для людей с ослабленной иммунной системой, или тех, у кого организм не отреагировал должным образом на начальные прививки.

Необходимость третьей прививки от коронавируса: детали

Американская компания Moderna сообщила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это может защитить иммунитет от новых штаммов коронавируса.

Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

Автор: Тамара Отовская