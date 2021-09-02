Перед этим Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны не проводить бустерные прививки, а поделиться вакцинами с бедными странами.

Агентство Евосоюза по инфекционным заболеваниям в настоящее время не видит острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении агентства. "Нет острой необходимости в бустер-прививке (повторной дозе для усиления иммунитета.- ред.) против коронавируса на основе текущих данных", - отмечается в заявлении.

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Сейчас приоритетом является продолжение вакцинации людей в разных странах мира, поскольку почти треть взрослых в возрасте старше 18 лет в ЕС и ЕЭЗ все еще не полностью вакцинированы, передает ТСН со ссылкой на Politico.

Перед этим Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны не проводить бустерные прививки, а поделиться вакцинами с бедными странами, в которых подавляющее большинство населения еще не получило ни одной прививки от коронавируса.

При этом США планируют прививать людей третьей дозой, несмотря на то, что правительственные научные агентства не рекомендовали это делать. Венгрия и Израиль уже предлагают третьи дозы взрослым. Большинство стран ЕС настроены разрешить бустер-прививку пожилым людям и лицам с иммунодефицитом, как рекомендует Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости.

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Автор: Ирина Погорелая