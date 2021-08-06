Компания Moderna заявила об эффективности третьей дозы против штамма "Дельта".

Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

Сейчас компания находится на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины и утверждает, что она вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавирус "Дельта".

В рамках второй фазы испытаний компания Moderna тестирует 50-микрограммовую дозу трех вакцин-бустеров на ранее вакцинированных людях, которым первые две дозы традиционно ввели по 100 микрограмм.

Также в компании сообщили, что после третьей прививки уровень антител приблизился к уровню, который наблюдается у ранее непривитых людей, которые получили две 100-микрограммовые дозы.

Вакцинация в Украине

в Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

По состоянию на 5 августа Украина получила уже почти 12 млн доз этих вакцин.

За 4 августа в Украине привили от коронавируса 159 тыс. 121 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 3 млн 855 тыс. 095 украинцев, из них полностью иммунизированы 2 млн 215 тыс. 230.

Автор: Олег Давыгора