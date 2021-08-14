По словам специалистов, бустерные прививки могут вывести из обращения множество доз вакцин, в этом случае гораздо больше людей умрет, потому что у них никогда не будет шанса получить хотя бы одну дозу.

В мире умрет много людей от нехватки вакцин от COVID-19, если сделать приоритетом иммунизацию третьей дозой вакцины вместо того, чтобы делится препаратами с другими странами.

Такое мнение высказали директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард и глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли.

"Массовая прививка третьей дозой в одной богатой стране дала бы сигнал миру, что это нужно повсеместно. Это вывело бы из обращения множество доз вакцин, и гораздо больше людей умрет, потому что у них никогда не будет шанса получить хотя бы одну дозу", - отметили эксперты.

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Они считают, что лидерам западных стран не нужно забывать об ответственности перед остальным человечеством в ходе эпидемиологического кризиса, передает ТСН со ссылкой на издание The Guardian.

По мнению специалистов, подавляющее большинство жертв коронавируса в этом году можно было бы спасти при грамотном распределении вакцин. Поллард и Беркли подчеркнули, что масштабная вакцинация населения из групп риска сократила бы возникновение новых вариантов вируса, позволила бы восстановить туризм и глобальную экономику и подняла бы авторитет политиков, которые взяли на себя моральное лидерство по распределению вакцин.

Необходимость третьей прививки от коронавируса: детали

Американская компания Moderna сообщила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это может обеспечить иммунитет от новых штаммов коронавируса.

Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

Автор: Ирина Погорелая